新北金色水岸幸福成果展　淡水農會推廣南瓜農村實力

▲淡水區農會在淡水金色水岸廣場辦理幸福農村成果展。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡水區農會為持續推廣在地農特產南瓜，於今（17日）淡水金色水岸舉辦幸福農村成果展，現場有南瓜栽培技術講解、四健、家政等農村成果發表，青農聯誼會也於現場展售新鮮農產並設置青農講堂，與民眾互動、推動食農教育及「食在地、健康吃」理念，農業局長李玟也到場勉勵南瓜農友們的辛勞與付出。

淡水區農會於金色水岸廣場辦理幸福農村成果展，農業局長李玟除勉勵農民辛勞外，也為大南瓜比賽優勝農友頒發獎座，並祝賀青農黃靖文先生當選新北市養豬協會理事長。

▲活動現場也展售南瓜加工品。

淡水區農會近年致力推廣南瓜，本次獲創意組及品質組冠軍的盧仁傑和黎俊壖皆為淡水在地農友，盧仁傑不僅種植南瓜也從事廣告業，將在廣告業的創意巧思與南瓜結合，成功於創意組比賽中脫穎而出獲得冠軍，品質組冠軍黎俊壖綽號「博士」，是淡水南瓜產銷班員，長期研究南瓜栽培技術並參加比賽挑戰自己，是在地南瓜栽培技術的重要推手之一。

淡水區農會除了辦理全國大南瓜比賽，每年更研發一款南瓜加工商品，創造南瓜全年經濟並於現場販售，同時農會也積極鼓勵民眾參與農業，不僅與在地小學合作辦理食農教育等四健課程，也打造長者綠色照護據點，結合農會家政班與在地長者於農會頂樓設置菜圃辦理農業課程，打造出淡水農村特色與綠療育環境。

▲淡水農會頂樓設置長者綠色照護據點。

淡水區農會總幹事高忠表示，透過成果展讓農業與民眾生活結合，不僅讓大家瞭解農業的重要性，更推廣南瓜成為淡水特色農業，農會也研發各式南瓜加工商品，打破產季限制，並提升淡水南瓜知名度，而這些美味南瓜商品皆於淡水農會超市販售或「淡水區農會超市」臉書粉專購買。

農業局長李玟表示，不僅積極協助農漁民拓展銷售通路，與轄內農會合作辦理食農教育推廣、團購及展售會，強化新北農漁產知名度及銷量，現在是新北市甘藷、山藥及萬里蟹的產季，希望大家能多多選購並品嚐這些當季美味，落實「遊當地、食當季」理念，吃得新鮮更是吃得健康。

▲淡水農會與在地青農合作，辦理青農講堂推廣有機農業。

【更多新聞】

►基隆民宅藏天九牌賭場 警破門攻堅逮26人...查獲賭資56萬

►萬里自撞火燒車！男燒成焦屍 駕駛順利逃生...身揹2條通緝

►基隆關海運快遞緝獲名牌假貨逾1200件 侵權市值達3100萬

►電鋸男缺錢把兌幣機當ATM 四處「剖肚」遭活逮下場出爐

►金山警強力肅槍毒！查獲改造槍1把、毒品 攻堅破詐團「收簿手」