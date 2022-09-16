他酒駕CALL妹子領車　裝乖嬌喊：我沒喝…被攔傻眼酒測值更高

▲女子以為被警攔查過不會再被盯上，沒想到被攔下酒測值達0.73，慘觸犯公共危險罪。（圖／Unsplash）



記者蔡怡萍／新北報導

一名蔡姓男子與秦姓女友人在KTV歡唱飲酒後，由蔡騎著秦女的機車送她回家，在半路遭到警察攔查，蔡身上散發濃濃酒氣，一吹酒測值達0.27毫克，當場扣留機車，但隨後就叫車主秦女領回，但秦女將車子騎走後，不到多久又被警察攔下，而她酒測值更高，達0.73毫克，超出標準值近3倍，當場依公共危險罪送辦，新北地院判秦女有期徒刑3個月，可易科罰金9萬。

判決指出，20歲秦女與蔡男以及友人，在新北市一家KTV唱歌喝酒，喝到凌晨4點50分左右，蔡男提議由他騎著秦女的機車送她回去，但才出發5分鐘就遭到警方攔查，酒測器一吹果然有酒精反應，為0.27毫克，警方要秦女將機車領回保管，且叮嚀不得酒駕，女子再三保證後，等待警方先行離開，卻又抱僥倖心態跳上機車自行騎走。

但還沒騎到家，以為不會再被盯上的秦女又遭員警發現，攔查下來並進行酒測，沒想到她酒測值更高0.73毫克，警方當場舉發並依公共危險罪嫌移送法辦，百口莫辯的秦女也只好坦承犯行，新北地院審理後依公共危險罪判她有期徒刑3個月，可易科罰金9萬，全案仍可上訴。