台東縣舉辦體育有功團體人員表揚暨運動社團成果發會

▲表揚台東縣體育有功團體及人員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應教育部體育署訂定9月9日「國民體育日」，台東縣政府17日舉辦111年度體育有功人員表揚暨運動社團成果發會，表揚優秀體育人才及熱心推展體育活動人員，並結合地方運動社團成果發表會。

體育有功人員表揚暨地方社團成果發會上午在寶桑國小活動中心舉行，縣長饒慶鈴主持，體育會理事長陳銘風、議長吳秀華、立委劉櫂豪等貴賓與會，縣長饒慶鈴表示，111年全中運雖因受疫情影響，選手們仍奮勇爭取成績，如郭加恩在國男組滑輪溜冰速度過樁對抗賽中奪下金牌並創大會及全國紀錄，黃彥章體操項目獲得2金5銀成績，在柔道項目高女組奪回冠軍錦標。

教育處指出縣府也與台東縣體育會、各鄉鎮市體育會、各鄉鎮公所及體育社團合作，透過體育活動聯合展演，鼓勵民眾參與台東縣運動i台灣等多項運動，培養「自發、樂活、愛運動」願景。感謝彰化銀行連續第7年捐贈由台東縣體育會遴選台東縣績優及具有潛力選手訓練經費，每位選手每年6萬，今年體育會獲選11位選手，共計捐贈66萬元。

111年度體育有功人員及團體受獎名單：

全民運動推廣獎：余金桂。

傑出教練獎：林耀輝、莊獻祥、簡嘉弘、黃希文。

傑出運動員獎：王紹文、楊士緯、楊憲慈、郭加恩。

體育有功團體獎：台東縣體育會原住民慢速壘球委員會、台東縣體育會排舞委員會。