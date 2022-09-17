台東縣府9／17起連2天開設疫苗接種站　接種者可獲得100元禮券





▲台東縣府17、18日開設COVID-19疫苗接種站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣衛生局今、明2天在縣府1樓大禮堂開設COVID-19疫苗接種站，由台東馬偕醫院團隊協助施打疫苗，2天按各年齡層分時段施打，接種者將可獲得價值100元禮券。

台東縣長饒慶鈴表示，本土新冠疫情近日來有升溫趨勢且重複感染個案增加，提醒民眾除落實防疫措施外，應接種新冠疫苗才可降低因染病導致重症及死亡風險，尤其是65歲以上長者及12歲以下幼童為重症高風險族群，呼籲請盡快完成疫苗接種提升有症狀感染之保護力。

衛生局說明，9月17、18日台東縣政府1樓大禮堂新冠疫苗接種場次，將依各年齡層分時段接種，17日8:30-12:00滿18歲以上民眾、13:00-16:30滿6個月至17歲、17:00-20:30滿18歲以上民眾; 18日8:30-12:00滿18歲以上民眾13:00-16:30滿6個月至17歲，接種者將可獲得價值100元禮券。

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另未滿20歲民眾，如欲前往接種，請由家長陪同並持家長簽具之意願同意書。有關COVID-19疫苗相關疑問，可洽詢當地衛生所或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。