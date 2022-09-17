參選首度逛夜市！　陳時中玩「彈珠台」自誇：我技術還不錯

▲台北市長參選人陳時中逛寧夏夜市。（圖／翻攝自陳時中臉書）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中16日晚間赴寧夏商圈掃街拜票，這是陳時中參選後首度拜訪夜市，不僅享用「千歲宴」、大啖美食，更開玩彈珠台，並大讚自己「技術還不錯」；提及現場氣氛，陳時中表示，民眾非常熱情，有些店家希望他在招牌上簽名，「簽了那麼多名，我的字好像越來越漂亮了。」

陳時中透過臉書發文表示，夜市小吃是台灣飲食文化的縮影，自日治時期建立的建成圓環，在全盛時期攤商匯聚、人潮熱絡，範圍更擴及寧夏路一帶。雖然圓環的榮景不再，但寧夏夜市依舊保有不少老字號店家，用心經營又歷經創新，不僅成為國際級的環保夜市，更是台北人共同的美食記憶。

「這是我參選後首次拜訪夜市。」陳時中指出，感謝寧夏商圈林理事長邀請，大家一起享用「千歲宴」，一口氣聚集在地20家、經營半世紀以上的老店，提供歲齡合計超過一千歲的菜餚，現場享用各攤的招牌菜，道道經典，令人驚喜連連。而對於現場攤商的反應，陳時中則補充，當日民眾非常熱情，有些店家希望他在招牌上簽名，「簽了那麼多名，我的字好像越來越漂亮了。」

陳時中表示，當天除了吃美食還挑戰「拍珠仔」，更大讚自己「技術還不錯」，從用牌尺推、拉彈簧到現在的彩票珠仔台都玩過。陳時中回憶，以前與太太一起來逛寧夏夜市，因為每家都想吃，常連吃好幾攤，相當過癮，「夜市是我們台灣人生活不可或缺的一部分，也是大家最喜歡的休閒活動之一。」

▲▼陳時中16日拜訪寧夏夜市。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

