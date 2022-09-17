哈利終於能穿軍裝！女王8孫子女「守夜隊形曝光」　威廉站最前

▲ 女王子女16日晚間為她守靈，4人分別站在靈柩前後左右。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，目前停靈西敏廳接受瞻仰。女王4名子女16日晚間為她守夜，17日晚間則由孫子女接棒，在靈柩旁守護祖母，媒體也公開8人圍繞女王的站位。威廉王儲將站在最前，哈利王子也終於獲父王允許，屆時將穿著軍裝。

根據《每日郵報》，女王8名孫子女將於當地17日晚間（台灣18日凌晨）在西敏廳為祖母守夜，在靈柩周圍陪伴她15分鐘。威廉將站在最前方，二側是安妮長公主的女兒薩拉（Zara Tindall）及兒子彼得（Peter Phillips），最後方的哈利二旁則是安德魯王子長女碧翠絲公主及次女尤金妮公主。

愛德華王子一雙兒女鮮少公開露面，17日也將參加守夜，18歲女兒路易絲溫莎女勳爵（Lady Louise）、14歲兒子塞文子爵詹姆斯（James, Viscount Severn）將分別站在靈柩二側。

▲ 王室成員14日陪伴女王移靈，威廉穿著軍裝，哈利則著黑色西裝。（圖／路透）

威廉和哈利屆時將穿著軍裝，其餘6人則著晨禮服或深色正式服裝。哈利在陸軍服役10年，更曾二度赴阿富汗前線作戰，卻因卸下王室職責被禁穿軍裝，14日伴隨女王移靈時也僅著黑色西裝，但在國王查爾斯三世要求下，17日守夜獲准穿上軍裝。

消息人士透露，王室對哈利可否穿著軍裝的態度出現180度轉變，並非哈利本人爭取的結果，而是他的父親查爾斯「完全出於團結與對女王的尊重」所做的決定。

女王子女查爾斯、安德魯王子、安妮長公主及愛德華王子16日也為女王守靈15分鐘，在前來瞻仰的民眾沉默注視下走向靈柩周圍，晚間7時45分剛過，軍官以手杖敲地板3下，以示他們的到來。這場守夜原先僅安排已故君主4名子女參加，當晚卻有多達18名高級王室家庭成員到場陪伴，展現王室的團結。

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