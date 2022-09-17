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「神鬼先知」預言：2023年恐爆世界大戰　天火異象！5件事撼動全球

▲▼火星（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲法國「神鬼先知」預言，2023年人類有望在登陸火星方面取得重大進展。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

有「神鬼先知」之稱的法國占星預言家諾斯特拉達穆斯（Nostradamus）在450年前寫下超過6千多個預測，據稱還曾料中希特勒崛起、、原子彈出現和911事件。據外媒報導，諾斯特拉達穆斯預言2023年將有「撼動全球」的5件大事發生，包含可能爆發第三次世界大戰、天火異象、人類即將登陸火星等。

1.第三次世界大戰

綜合《太陽報》、LadBible報導，諾斯特拉達穆斯大約450年前的著作被解析出有關2023年的5件大事。書中所寫的「大戰的7個月裡，人們死於罪惡」，被認為是在預言「第三次世界大戰」，可能是俄烏戰爭規模擴大，或是台海衝突爆發導致美國捲入恐怖核戰。不過，他也提到「盧昂、埃夫勒不會落入國王手中」，似乎意指這2個法國城市能逃過災禍。

▲NASA火星探測車「毅力號」（Perseverance）。（圖／路透社）

▲NASA火星探測車「毅力號」（Perseverance）近日探測到迄今為止濃度最高的有機分子。（圖／路透）

2.人類或將登陸火星

諾斯特拉達穆斯的書中寫到，火星上將有一道光「落下」，有人認為這指的是火星的移動，但也有解說認為這可能是人類在「登陸火星」方面即將取得重大突破。此前，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）曾發下豪語，聲稱要在2029年登陸火星。美國NASA於15日宣布，毅力號火星探測車採集到的沉積岩樣本中，發現迄今最高含量的有機物，可能是古代微生物曾存在的跡象。

3.出現新教宗

天主教會的現任教宗（羅馬主教）為現年85歲的方濟各（Franciscus PP.），然而，他可能在2023年卸任，而接替他的新教宗將是一名具有威脅性的領袖，恐製造不少醜聞。因為諾斯特拉達穆斯早已寫下，「在對神聖羅馬教會的最後迫害中，將有羅馬人彼得，他將在許多苦難中牧養他的羊群，之後七丘之城必被摧毀，可怕的審判者將審判人民。終結。」

▲▼天主教教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／路透）

▲有人解析預測認為，天主教教宗方濟各（Pope Francis）可能在2023年離任。（圖／路透）

4.「天火」異象現世

諾斯特拉達穆斯也預測了2023年「皇家宮殿將燃起天火（Celestial fire）」，這被解讀為世界將發生顯著的變化，在文明的灰燼中出現一種新秩序，也有另一部分的人認為這可能意味著一個「時代的終結」。

5.世界新秩序

有趣的是，諾斯特拉達穆斯在書中談到了2個大國將組成聯盟，建立「新的世界秩序」，而這個新的聯盟將是由強者和弱者，甚至是由男性和女性領導人聯手合作。不過，雖然2大國聯盟將發揮作用，可惜的是效果並不會持續太久。

450年前的神鬼先知

法國預言家諾斯特拉達穆斯於1566年7月2日逝世，其數千則預測卻透過著作被流傳下來，被認為精準預測了法國大革命、希特勒崛起、原子彈攻擊、911事件等，據稱有70%以上預言都實現了。諾斯特拉達穆斯在1555年的一個預言還被認為在暗示，英國王室可能會在威廉王子的手上宣告終結，查爾斯國王的在位時間可能也不會太長。

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