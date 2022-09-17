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獨／登錄興櫃前！張國煒送大禮　9月起「星宇航空員工調薪約5%」　

▲▼星宇航空擴大招募機務、空服員等人員。（圖／星宇航空）

▲星宇航空9月起加薪。（圖／星宇航空）

記者李姿慧／台北報導

國境即將全面開放，航空客運逐漸回溫，星宇航空8月營收月增31.27%，雖目前仍虧損，不過星宇航空9月起大手筆加薪，依年資不同平均加薪約5%，估計超過7到8成員工受惠。

星宇航空今(111)年上半年營收6.3億元，較去年同期3.5億元，年增80%，稅後虧損26.63億元，較去年同期13.65億元擴大，累計虧損95.98億元。不過隨著邊境逐漸鬆綁，航空客運量逐漸回溫，星宇航空日前公布8月合併營收為2.71億元，月增31.27%，年增309.75%，累計前8月合併營收11.1億元，年增130.75%。

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雖星宇航空尚未獲利，日前辦理現金增資，預計9月底前登錄興櫃交易，外傳長榮集團創辦人張榮發二子張國明、星宇航空董事長張國煒姊夫身兼長榮國際董事長鄭深池，也以個人名義投資參與現增，看好星宇航空發展。

▲▼星宇航空7/28開航新加坡航線，規劃以A330neo飛向獅城。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空預計9月底登錄興櫃交易。（圖／星宇航空提供）

星宇航空也在登錄興櫃交易前夕，大手筆替員工加薪，9月過後傳出有星宇航空員工晉升後調薪7千元，也有員工加薪2千多元和3千多元，星宇航空發言人聶國維證實，疫情即將過去，9月1日起星宇航空確實有加薪，每個人依照年資不同，加薪幅度也不相同，平均大約加薪5%左右，目前星宇航空有1900多名員工，估計大概有7成到8成員工都有加薪。

根據星宇的規劃，今年底前預計再交付4架A321neo、1架A330neo和2架A350廣體客機，星宇航空機隊規模將達到19架，聶國維表示，星宇航空客群鎖定擴展轉機客，把航線網佈建好很重要，主要鎖定東北亞和東南亞這兩塊，今年下半年除開航札幌、沖繩外，峴港也要復飛，另還有開闢新航線規劃，尚未定案。

▲▼星宇航空擴大招募機務、空服員等人員。（圖／星宇航空）

▲星宇航空日前擴大招募機務、空服員等人員。（圖／星宇航空）

針對星宇航空的獲利，聶國維指出，還是要看邊境管制，目前管制嚴格狀況下，公司獲利幾乎是達不到，但是只要國境鬆綁之後，明年度要獲利還是有點困難，但後年當年度有機會開始獲利。

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