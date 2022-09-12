飛日本新選擇！星宇航空「10／28開航沖繩、札幌」　同步復飛峴港

▲星宇航空將開航日本新航線，即日起開放購票。（圖／星宇航空提供）

記者李宜秦／台北報導

衝日本！星宇航空宣布，將於10月28日開航「沖繩」、「札幌」兩大航線，也同步復飛「東方夏威夷」美譽的越南「峴港」航線，即日起於官網、App及各大旅行社開放訂位，以上三航線均為每日一班。

星宇航空表示，隨著政府入境管制逐步開放，8月收入月增比及年增比已連續四個月呈現正成長，為配合逐步提升的機位需求，各航線將持續增班。繼東京、大阪和福岡定期航線後，選定開航沖繩、札幌，也同步恢復峴港每日定期航班。

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▲星宇航空宣布，將於10月28日開航「沖繩」、「札幌」兩大航線，也同步復飛「東方夏威夷」美譽的越南「峴港」航線。（圖／星宇航空）

星宇航空表示，飛行時間僅需約七十分鐘的「沖繩」，可輕鬆造訪超夯觀光名勝如波之上神宮、古宇利島、國際通、玉泉洞、美麗島水族館、美國村等，亦可選擇跳島玩法至宮古島及石垣島，擁抱沖繩的海島艷陽。

而札幌最為著名的景點如北海道廳舊廳舍、札幌市鐘樓、北海道神宮和札幌電視塔等，每逢冬季更有眾多旅客慕名到來，欣賞美麗的雪景和冰雕。

星宇航空目前飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、福岡、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等航點，隨著疫情趨緩及各國限制鬆綁的腳步，未來也持續滾動式彈性調整。現有3架A330neo執飛曼谷、胡志明市及新加坡航線，後續也計劃飛航大阪。

星宇航空強調，機隊按規劃穩步擴張，將於年底前再交付1架A330neo及2架A350 XWB廣體客機以配合逐漸回溫的機位需求，也積極佈局北美、深耕商務轉機客市場。