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台鐵爆離職潮！1人當3人用僅加薪2千　台鐵產工怒「留才方案爛透」

▲▼不滿留才方案，台鐵產業工會赴交通部陳情抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲不滿留才方案，台鐵產業工會赴交通部陳情抗議。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋疏運台鐵發生史上修最久號誌故障，超過3百多列車誤點，影響7.7萬名旅客，近日監察院再糾正台鐵局涉不當挪用工程管理費作為網路行銷費用，台鐵產業工會今(9/15)前往交通部發出怒吼指台鐵發生這些問題，台鐵局與交通部責無旁貸，產工也提出3訴求，包括重新評估留才方案。

台鐵產業工會今前往交通部抗議，台鐵產工表示，日常檢修與保養及每次故障事件搶修，仰賴台鐵第一線運、工、機、電人員努力，保障順利安全行駛，這樣基本運作卻在台鐵局長年來不當管理下，造就現今台鐵第一線運作上缺料又缺人的困境，這次中秋搶修過程中找退休電務人員回來協助，就是最離譜的證明，而第一線人員面對這樣的窘境，無法遏止交通風險的上升，導致近年太魯閣、普悠瑪出軌嚴重交通事故。

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日前交通部長王國材在台鐵安全會議上，再次要求台鐵局針對人才技術斷層部分進行盤點，提出具體需求。台鐵產業工會表示，在公司化之前，台鐵就面臨相當嚴重的人才流失問題，每年招聘新人卻同時流失有經驗的員工，才會導致本次發生找退休人員協助搶修的離譜情況，過去工會多次提出具體訴求改善，交通部與台鐵局卻未根本改善。

▲▼不滿留才方案，台鐵產業工會赴交通部陳情抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲不滿留才方案，台鐵產業工會赴交通部陳情抗議。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵產業工會表示，國家選擇公司化來解決台鐵管理運作問題，卻依舊漠視根本人才問題，從過去港務、郵政公司化案例，在公司化前夕有許多員工選擇提前退休或是離職，可見留才對於公司化過程的必要，避免空有人力卻青黃不接的窘境，但近期在台鐵企業工會與交通部協商下，提出留才方案卻僅加薪2千，完全無法解決台鐵長年以來面對的人才斷層、流動問題，更可能成為員工流動的推力。工會更痛批「留才方案爛透、台鐵人才走光」。

台灣鐵路產業工會強調，公司化前夕會有大量人力離開原本工作岡位，現行人力1人當3人用，未來出事是否能應付人力真空，交通部應該重新評估留才方案，台鐵是交通部下轄國營單位薪水最低，和中華郵政、港務公司更差距至少1萬元，只加薪2千，無法讓鐵路經驗確實傳承給新人。

▲▼不滿留才方案，台鐵產業工會赴交通部陳情抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵產業工會赴交通部抗議，交通部接下陳情。（圖／記者李姿慧攝）

由於台鐵企業工會地方分會及台鐵產業工會紛紛發起連署反對加薪2千方案，迄今已超過上千名員工參與連署，台鐵產業工會今也提出3大訴求，包括第一，交通部應重新評估留才方案，實質解決留才問題；第二，台鐵局工程款挪用作為網路宣傳費用的問題，公司化後不能再發生；第三，台鐵公司化相關子法制度建立、留才方案協商邀請臺灣鐵路產業工會加入。

對此，交通部路政司鐵工科技正陳祖安今代表交通部接下陳情，當場僅表示將帶回研議，未有具體承諾。

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