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烏克蘭收復城鎮發現450座墳塚　教宗挺各國援烏抗俄

▲▼烏克蘭軍人使用金屬探測器檢查伊久姆（Izium）一處萬人坑。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭軍人使用金屬探測器檢查伊久姆（Izium）一處萬人坑。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

烏克蘭當局表示，在烏軍收復的東部城鎮附近一處亂葬崗發現約450個墳塚，顯見俄軍已蹂躪當地數月。天主教教宗方濟各則指出，各國提供武器援烏抗俄，在道德上絕對站得住腳。

●俄軍大屠殺 烏克蘭收復城鎮發現亂葬崗約450座墳塚

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）表示，烏軍最近收復的東部城鎮伊久姆，其附近發現的一處亂葬崗經數算有大約450個墳塚，而這只是諸多亂葬崗之一，顯見俄軍的恐怖、暴力、酷刑和大規模屠殺已蹂躪當地數個月。

法新社報導，波多利雅科在社交媒體上發布一張照片，顯示一排排木製十字架和最近在一處林地挖出的土堆，照片並配有上述說明。

美國有線電視新聞網（CNN）則報導，烏克蘭「戰略通訊和資訊安全中心」（Center for Strategic Communications and Information Security）表示，在伊久姆發現的一些墳塚是新的，埋在那裡的遺體「大部分是平民」。

●教宗：各國軍援烏克蘭自衛 道德上站得住腳

天主教教宗方濟各（Pope Francis）表示，各國提供武器幫助烏克蘭防禦俄羅斯侵略，道德上絕對站得住腳。

教宗在飛機上舉行的45分鐘記者會被問到，各國輸送武器給烏克蘭，道德上是否正確。

教宗說：「這是個可以具備道德正當性的政治決定，若是基於道義所為，在道德上自然可以接受。」

他並闡述羅馬天主教的「義戰」原則，這個原則允許使用致命武器自我防衛的比例原則，以對抗侵略。

▲▼普丁與習近平在烏茲別克出席上海合作組織峰會期間舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁與習近平在烏茲別克出席上海合作組織峰會期間舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

●華爾街日報：普丁坦承北京憂俄烏戰事

俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平於上合組織峰會見面，普丁坦承會處理中方對俄烏戰事的憂心，也會闡明對烏克蘭立場。美媒認為普丁的應對並不尋常。

●俄軍節節敗退 俄媒：國會擬召國防部長閉門答詢

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）引述資深國會議員米羅諾夫（Sergey Mironov）的話報導，國會有意要求國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）出席閉門會議，就俄軍在烏克蘭敗退之事進行答詢。

俄羅斯國會下議院「國家院」（State Duma）要求國防部長備詢之事幾乎聞所未聞。不過，烏克蘭近日展開閃電反攻，收復東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區多處失土，軍事評論員紛紛把砲口指向俄羅斯武裝部隊。

大力主張俄國入侵烏克蘭的米羅諾夫，是親克里姆林宮的正義俄羅斯黨（Just Russia Party）主席。據俄媒引述，他表示國家院執委會討論此事。

「華爾街日報」報導，這是今年2月底俄國揮師入侵烏克蘭後，普丁與習近平首度會面；當前俄軍在烏克蘭東北部的戰場有所敗退。

「華爾街日報」認為當前戰場失利氛圍瀰漫，普丁自然不能期望能從中方或中亞各國拿到有意義的奧援，北京也得避免惹來西方制裁。不過俄國經濟暫時挺過原先預期的嚴重衰退，俄國官方近期預測今年國內生產總值（GDP）負成長只會到2.9%，而非早先預估的-10%。

「紐約時報」另引述「卡內基國際和平基金會」俄中關係專家加布耶夫指出，他相信克里姆林宮很清楚中國能支持的限度，「西方技術、市場、資金對中國至為重要，這是為何習近平不準備加大挺俄力道，因怕引來西方制裁北京」。

●澤倫斯基會晤范德賴恩 盼烏克蘭加入歐洲單一市場

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，歐盟決定是否同意基輔正式加入前，飽受戰亂創傷的烏克蘭盼能加入歐洲單一市場。歐盟執委會主席范德賴恩（Von der Leyen）說，對烏克蘭爭取加入的積極態度印象深刻。

俄羅斯2月24日入侵之後僅5天，烏克蘭就提出申請加入歐盟。歐盟於6月23日正式接受烏克蘭加入歐盟的申請，強力傳達對烏克蘭的支持。

范德賴恩來到基輔，為長期盼望加入歐盟的烏克蘭做好規劃。她與澤倫斯基舉行記者會，會中作上述表示。范德賴恩表示，烏克蘭正朝著歐盟會員之路邁進，有良好進展。

●助烏克蘭反攻 白宮批准新增6億美元軍援

華府採取行動力挺基輔對俄羅斯軍隊展開反攻之際，白宮已批准加碼高達6億美元（約新台幣187億元）軍援烏克蘭的新方案。

法新社報導，美國行政部門發聲明指出，援助項目包括軍備、服務及培訓。但聲明未提供進一步細節，包括供應的武器類型。

自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，美國已提供基輔超過150億美元的軍事援助。兩週前烏克蘭軍隊開始對俄軍展開大規模反攻行動。

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