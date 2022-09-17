首見！大型森林舞台劇在東眼山登場　本週六、日「回森林家」





▲2022「回森林家」活動，把東眼山國家森林遊樂區，變身成動物魔法森林。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

入秋了，歡迎「回森林家」！一場由林務局新竹林管處舉辦的森林嘉年華會，昨起到明（18日）在東眼山國家森林遊樂區盛大登場，邀請台灣首位進入太陽馬戲團的舞者張逸軍，帶領專業舞者，化身動物精靈穿梭林間，這也是台灣首次有專業舞蹈團隊進入森林演出，本週六、日民眾只要購票入園即可觀賞。

今、明兩天活動，早上9時，所有表演舞者會齊聚在入園處，化身為各種動物精靈，搭配維妙維肖的肢體語言，邀請民眾入林體驗，舞者還會穿梭遊客間，發出動物叫聲與民眾互動，沿著園區步道，會經過10處有動物精靈駐站表演的小舞台，融入森林情境的表演術，吸引許多民眾駐足觀賞。

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新竹林管處長夏榮生表示，去年因為疫情停辦一年，今年東眼山「回森林家」活動，有別於往年的森林市集活動，而是挑戰全台首次把國家森林遊樂區打造成魔法森林劇場，以「仿生」為核心，由太陽馬戲團舞者張逸軍領軍，把森林當作表演舞台，帶領專業舞者穿梭林間表演。





▲表演舞者在入園處，以各種動物姿態，邀請民眾入林體驗。（圖／記者楊惠琪攝）

表演總導演張逸軍說，十個表演主題包括獨居蜂、寬腹螳螂、無霸勾蜓、竹節蟲、白面鼯鼠、台灣野兔、人面蜘蛛等，都是原本東眼山裡的物種，首次把舞台搬到森林裡，最大的難題就是要克服地形地貌，兩週前團隊就進駐森林場勘，架設舞台、鋼索，期間還碰上颱風，舞者從觀察動物的習性、作息開始「仿生」，希望帶來別開生面的演出。

除了表演外，現場「森林小賣所」推出仿生造型口罩、兒童T恤、台灣野兔版毛巾、刺繡丹寧帽等限定商品，活動期間可享9折優惠，遊客可在森林間的小賣所選購，提醒民眾自帶環保碗，在完成限定活動後，可以免費兌換每日限量的神秘菇蕈湯一碗。詳情可參考「東眼山．回森林家」官方網站。





▲森林小賣所販售多種周邊紀念商品。（圖／記者楊惠琪攝）