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最低音量不到25分貝！　翠峰湖環山步道成全球首條寧靜步道

▲▼最低音量不到25分貝！　翠峰湖環山步道成全球首條寧靜步道。（圖／林務局提供）

▲林務局指出，「寂靜山徑」坐落於步道中里程數2.2K至3.7K間。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

太平山翠峰湖環山步道在沒有人為干擾狀況下，測到最低音量不到25分貝，幾乎靜謐。翠峰湖是台灣面積最大的高山湖泊，周邊檜木森林蓊鬱、潮濕，並被厚重的苔蘚所包覆，彷彿鋪上了一層天然吸音泡棉，造就最天然的音響試聽間，讓世界非營利組織-國際寧靜公園Quiet Parks International，授證翠峰湖環山步道成為全球首條「寧靜步道Quiet Trail」。

林務局指出，2018年翠峰湖畔成立了第一條國家級的「寂靜山徑」，讓走上這一條步道的遊客，透過「聆聽」去感受「聲音地景」，感受自然中每一顆石頭，每一條溪流，每一棵樹，甚至每座山獨有的旋律。

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林務局表示，翠峰湖環山步道是循著昔日運材軌道路線整建，環繞翠峰湖一圈，遊客可以近距離欣賞翠峰湖的湖光水色，步道全長3.95公里，是太平山國家森林遊樂區內里程最長的步道，到訪的遊客甚多，但因為路途遙遠，多數的遊客僅短暫停留，在走完300公尺木棧道，欣賞翠峰湖後，便匆匆離去，因此也保留了步道中的寂靜，而「寂靜山徑」便坐落於步道中里程數2.2K至3.7K間。

林務局提到，2014年6月起林務局羅東林區管理處與台灣著名野地錄音師范欽慧合作，展開太平山國家森林遊樂區聲景現場調查與錄製，為期一年多，錄製太平山各步道獨特的聲景，最終在太平山翠峰湖環山步道的檜木森林，找到台灣森林「寂靜」的代表處，在科學精密儀器的測量下，翠峰湖環山步道內的奧陶紀苔原區僅有25分貝，幾近無響室的狀態。後於2015~2017年間於翠峰湖環山步道奧陶紀苔原區，透過科學儀器（SM2）以每小時收錄5分鐘聲景，展開為期3年的聲景資料收集，並在亞洲聲景平台，將聲景錄音檔案，開放公眾查詢。

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