智泰科技捐贈1389套AI教材　桃園市47所中小學受惠

▲桃園市議會媒合智泰科技捐贈1,389套AI教材。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為強化人工智慧基礎教育，智泰科技16日於桃園市議會，捐贈桃園市47所中小學人工智慧學習教材共1,389套，總計價值高達5億6千萬元。智泰科技董事長許志青表示，讓孩子在求學階段就能接觸到最新穎的AI教育，啟發孩子們對高科技領域知識的學習興趣，是培養未來優秀軟體工程人才的契機，也是奠定台灣成為智慧科技之島的基礎。

捐贈儀式由正、副議長邱奕勝、李曉鐘及無黨聯盟總召李家興議員等代表受贈。台北科技大學兼任教授蒲鶴章博士並於捐贈活動中，說明人工智慧對台灣產業的重要性，及扎根軟體教育的必要性。

智泰科技表示，台灣過去的角色都是以代工生產為主，利潤大都是掌握在國外手上，台灣只能賺取微薄的獲利，但這一切隨著近代電子與資通訊技術的革命而有所改變，AI人工智慧產業將會是台灣下一座護國神山，未來的機器都將由人工智慧來操控。

以車子的自動駕駛為例，運用人工智慧操控汽車，大量的節省人力、提高準確度，且無疲勞駕駛的問題。因此，利用軟體工程實現的AI人工智慧，是未來的趨勢，非常適合台灣的投入及發展。然而軟體工程必須從小扎根培養，落實在基礎教育上，智泰科技公司捐贈一系列VisLab Ai影像軟體教材給桃園市的中小學，活潑生動的內容，讓我們的孩子從小接觸並了解什麼是人工智慧，賦予我們我們孩子AI的DNA，培養台灣優秀的軟體人才。

桃園市議會表示，這項捐贈是由議長邱奕勝、副議長李曉鐘、無黨聯盟總召李家興議員、吳宗憲議員、劉熒隆議員及劉安祺議員、桃園市政府副市長高安邦等人努力下，媒合了智泰科技公司與桃園區、楊梅區、中壢區、龍潭區、觀音區及龜山區共47所學校，捐贈上千套「VisLab人工智慧圖像檢測模型訓練軟體」。