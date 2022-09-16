產業推動慢經濟！台東柑仔店市集　推出山、海線+南迴嚴選箱

▲▼微光集X台東嚴選柑仔店市集，9/15正式開幕。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

做為台東產業發展的堅強後盾，今年以慢經濟in TAITUNG為宗旨推動第三屆台東嚴選「Bravo！Taitung」及創建地方創生台東隊，培育及集結在地特色業者，9／15-18推出「微光集X台東嚴選柑仔店市集」。

副縣長王志輝表示，自前年到現在3年間台東嚴選暨創生台東隊已完成輔導及授證合計114家業者，發展台東慢經濟特色優質店家，透過今年經過各組導師的輔導陪伴，讓台東業者創造更多不可能。

▲▼嚴選業者們以走秀方式呈現一年來成果，邀請貴賓品嚐餐點及市集巡禮。

慢經濟 in TAITUNG- 111年台東嚴選暨創生台東隊成果嘉年華「微光集X台東嚴選柑仔店市集」9/15正式開幕，副縣長王志輝、秘書長盧協昌、財政及經濟發展處長章正文、工策會總幹事楊珍琪等貴賓參加，活動首由嚴選業者們以走秀方式呈現一年來成果，邀請貴賓品嚐餐點及參加柑仔店市集巡禮。

王志輝表示，觀光旅遊與產業發展密不可分、相輔相成，今年活動以「微光集X台東嚴選柑仔店市集」方式呈現，更貼近台東慢經濟，以台東嚴選柑仔店市集呼應一站式All in ONE多功能產業輔導角色，透過一站式完善服務，讓更多在地中小企業、返鄉及創業青年，以台灣東縣為基地發展事業，帶動產業發展。

財政及經濟發展處說明，市集活動9月15日至18日16：00-22：00為期四天，以「台東嚴選柑仔店」為主題，集結來自不同領域產業的業者，讓民眾及遊客體驗台東的慢及享用台東的好，每日18：00-19：00推出台東嚴選柑仔店特展，專區販售台東限定三款嚴選箱，包含南迴線、山線、海線各具特色精選產品；19：00-20：00為台東嚴選體驗活動-皮革吊飾手作、茶席體驗及艾草蚊香棒手作，歡迎民眾前往參觀體驗。

▲集結包含南迴線、山線、海線各具特色精選產品現場展售。

市集期間推出打卡換茄芷袋及集點活動，民眾在市集內購買任一商品贈1點（不限金額，單次消費只送1），集滿1點可獲環保餐具組、集滿2點可用市價五折價錢，以399元加購台東嚴選箱、集滿3點可送ttpush 1000點點數（市值100元），每一個TTPUSH帳號限換一次，活動贈品數量有限，贈完為止。現場實際展出各業者輔導成果，期待未來創造產業多方發展的可能性，推動更多台東優質商家，四天市集有一系列豐富精彩活動，邀請大家呼朋引伴一同前往共襄盛舉。

詳情續關注台東縣一站式產業輔導辦公室粉絲頁：https://www.facebook.com/taitungone

台東一站式產業輔導網：

http://bdsone.taitung.gov.tw/

台東縣一站式產業輔導辦公室電話：089-340681

