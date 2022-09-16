　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2022蘭陽媽祖文化節　南天宮海巡起駕祈求平安

▲▼「2022蘭陽媽祖文化節」16日起一連3天，舉辦全台唯一的海陸遶境活動。（圖／宜縣府提供，下同）

▲「2022蘭陽媽祖文化節」16日起一連3天，舉辦全台唯一的海陸遶境活動。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「2022蘭陽媽祖文化節」在今(16)日起一連3天（農曆8月21日至8月23日）舉辦全台唯一的海陸遶境活動。今清晨就出現大批信眾及各宮廟集結在南方澳南天宮前，天剛亮，宜蘭縣長林姿妙與南天宮主委陳正信及信眾，偕同媽祖與眾神尊從南天宮起駕登船，近百艘船隊遍佈南方澳漁港，場面壯觀。在總指揮船的鳴笛聲下，遶境船隊正式啟航出發，海巡署新竹艦等船艦亦噴水祈福並全程伴隨護航，由媽祖領路展開首日的海上遶境。

宜縣府表示，「蘭陽媽祖文化節」自2019年舉辦以來，廣受好評，成為宜蘭縣大型宗教慶典活動。16日上午6時許舉辦海陸科儀祭典，宜蘭縣長林姿妙與南天宮主委陳正信帶領遶境隊伍向媽祖獻香祈福，祈求風調雨順、縣境平安。7時媽祖正式起駕，現場民眾雙手合十恭送媽祖，林姿妙與陳正信在媽祖神轎前就位，在大批信眾與鞭炮聲中，媽祖神尊展開3天2夜的遶境行程。

▲▼「2022蘭陽媽祖文化節」16日起一連3天，舉辦全台唯一的海陸遶境活動。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼「2022蘭陽媽祖文化節」16日起一連3天，舉辦全台唯一的海陸遶境活動。（圖／宜縣府提供，下同）

8時在總指揮船率領百艘船隊恭迎媽祖登船進行海上遶境。啟航北上遶行龜山島內圍後，於竹安河口外海舉辦海上祈福科儀後與來自頭城地區的船隊在海上會合接駕，船隊護送媽祖至烏石港登陸，舉行海陸會香科儀展開兩天半規模空前的陸巡遶境。以台九線為主軸，步巡頭城鎮與礁溪鄉，晚上駐駕四城澤蘭宮；第二天（9月17日）三路並進，主線向南步巡往宜蘭市與羅東鎮，副線車巡隊伍分兩路沿台七線與台二線來到員山鄉、三星鄉與壯圍鄉、五結鄉，晚上會合駐駕羅東聖安宮；第三天（9月18日）步巡羅東鎮、冬山鄉最終回鑾蘇澳鎮，完整深入縣內10個鄉鎮市，總路線長度與廣度為歷年之冠。同時也邀請外縣市宮廟與媽祖共同參與，透過眾神遶境蘭陽，不僅庇佑蘭陽閤境平安，更保佑國家風調雨順，國泰民安。

▲▼「2022蘭陽媽祖文化節」16日起一連3天，舉辦全台唯一的海陸遶境活動。（圖／宜縣府提供，下同）

林姿妙表示，今年遶境活動以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，在媽祖的號召下，海巡遶境祈求海事平安、滿載而歸。林姿妙希冀在疫情趨緩下，藉由媽祖出巡，除了促進縣內觀光旅遊及產業商機外，亦能增進地方繁榮，體驗嶄新的媽祖信仰文化，也歡迎這三天大家作伙來宜蘭「迎媽祖 保平安」。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
「那個男人重返中職」不是洪一中！　台鋼：老球迷的回憶
網紅驚揭罹癌！她手捧「瘀青豪乳」將切除：跟大咪咪說掰
快訊／馬防部上校副參謀長倒臥寢室　送醫不治
iPhone 14開賣爆災情！蘋果證實「iOS 16有Bug
政黨支持度巨變！民進黨「空前低迷」　民眾黨超車國民黨
女女配偶12天狂約7男！　他「下身赤裸」暴斃摩鐵
名醫遭撞不治！家屬激動痛哭　肇事騎士摔傷
LIVE／撞擊瞬間曝！名醫下班被撞不治　i14Pro機王開啟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫情影響8成人口心理健康　埔榮推苔蘚組盆手作課助員工紓壓

永康火災燒到3戶人家 台南市議會關懷慰問災戶

瑤瑤、喔熊為台灣好湯15周年代言　金泉獎票選活動抽iPhone

「琉璃關公獎」首度現身　南警獎勵屢破刑案表現卓越員警

2022蘭陽媽祖文化節　南天宮海巡起駕祈求平安

慢經濟in TAITUNG！「微光集X台東嚴選柑仔店市集」登場

阿嬤跌跤衣衫不整拒幫忙　女警：「阮假那恁孫咧」卸心房助就醫

讓民眾有感　台南東區裕義路及仁德文德路完成路平改善

快訊／桃園深夜惡臭「熱區找到了」！環保局加派人手稽查中

安全第一！謝美英揭桃園歪斜號誌牌隨處可見　籲檢視號誌桿承載

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

清潔監視器鏡頭免爬高 店長靠水槍10秒搞定！

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

疫情影響8成人口心理健康　埔榮推苔蘚組盆手作課助員工紓壓

永康火災燒到3戶人家 台南市議會關懷慰問災戶

瑤瑤、喔熊為台灣好湯15周年代言　金泉獎票選活動抽iPhone

「琉璃關公獎」首度現身　南警獎勵屢破刑案表現卓越員警

2022蘭陽媽祖文化節　南天宮海巡起駕祈求平安

慢經濟in TAITUNG！「微光集X台東嚴選柑仔店市集」登場

阿嬤跌跤衣衫不整拒幫忙　女警：「阮假那恁孫咧」卸心房助就醫

讓民眾有感　台南東區裕義路及仁德文德路完成路平改善

快訊／桃園深夜惡臭「熱區找到了」！環保局加派人手稽查中

安全第一！謝美英揭桃園歪斜號誌牌隨處可見　籲檢視號誌桿承載

嘉義女騎士深夜「連人帶車」墜水溝！救起無心跳　命危搶救中

網紅搭遊艇落海「螺旋槳削小腿」　三度控告駕駛殺人未遂

YTR聯名雞胸標100g　一量「只81g」她傻眼！廠商：失重20%正常

「關心青年」不能淪為口號 台學聯邀市長候選人直接對話

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼　警冷回：報警幹嘛

卓文萱過2年「仍無法聽《愛的主旋律》」　悲求小鬼再入夢：很想你

林昀儒、廖振珽直落三力退哈薩克組合　闖進WTT挑戰賽男雙4強

「那個男人重返中職」不是洪一中　台鋼明揭曉：老球迷的回憶

台中KTV慶生變幹架！2男打到包廂外...2辣妹勸架飆罵「X你娘」

拔樁失敗！蔡英文陪林佳龍到湧蓮寺碰壁　侯友宜：與主委理念相同

地方熱門新聞

即／桃園楊梅、平鎮深夜飄塑膠味！居民聞到頭超暈　

即／桃園深夜惡臭原因找到了！

鹿港分局偵查佐騎車卡車底命危

大安變電所地下電纜洞道即將貫通

台南迪士尼水上氣球爆裂兇手是「殭屍」？

體驗採筍…　龍潭三坑水鄉茭白筍季9/17展開

母鹿受難公鹿守護　山友淚相救

藍營議員批桃園負債增　鄭文燦：減債22億

台南「新住民聯合關懷總會」被檢舉

台南東區裕義路及仁德文德路完成路平改善

阿嬤跌跤拒幫忙　女警一句話卸心房

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

「琉璃關公獎」首度現身

蘭陽媽祖文化節　今海巡起駕祈求平安

更多熱門

相關新聞

宜蘭女開霍爾的移動超跑趴趴走！在地人曝內幕

宜蘭女開霍爾的移動超跑趴趴走！在地人曝內幕

有網友近日在宜蘭路上直擊一輛「霍爾的移動超跑」，整輛車不僅屁股撞爛、車廂關不起來，就連車身都傷痕累累了車主仍堅持開上路，引發熱議。對此，有在地人透露，車主為一名女性，疑似精神狀況不佳，會一直重複開關車門，且還放任一堆蟑螂在車上爬來爬去，希望相關單位能介入協助。

砂石車撞進台鐵路線！「恐翻落鐵軌」警戒中

砂石車撞進台鐵路線！「恐翻落鐵軌」警戒中

宜蘭新果菜市場攤位起火！消防迅速灌救

宜蘭新果菜市場攤位起火！消防迅速灌救

趁她洗澡闖入喊「我想要」　一審無罪二審逆轉

趁她洗澡闖入喊「我想要」　一審無罪二審逆轉

宜蘭幾米小火車拆了！遇颱風就噴10萬

宜蘭幾米小火車拆了！遇颱風就噴10萬

關鍵字：

宜蘭2022蘭陽媽祖文化節海巡起駕

讀者迴響

熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

浩子罕見火大當場變臉！

37天漂8屍！網傳「高雄浮屍錄」問怎麼了

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

黃鴻升走2年「我們想你」！

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

V吻額Jennie原圖瘋傳！緊貼彼此合照

Angelababy抽菸片瘋傳「店家道歉」坦承員工偷拍

雙方全素顏！金宇彬巴黎約會7年女友申敏兒

好市多開賣人！iPhone 14系列5款新機價格曝

海灘發現3具童屍　媽親手淹死他們

遭吳宗憲虧　小S高EQ回應

郭台銘被爆簽不選總統切結書　內幕曝

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面