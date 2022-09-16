2022蘭陽媽祖文化節　南天宮海巡起駕祈求平安

▲「2022蘭陽媽祖文化節」16日起一連3天，舉辦全台唯一的海陸遶境活動。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「2022蘭陽媽祖文化節」在今(16)日起一連3天（農曆8月21日至8月23日）舉辦全台唯一的海陸遶境活動。今清晨就出現大批信眾及各宮廟集結在南方澳南天宮前，天剛亮，宜蘭縣長林姿妙與南天宮主委陳正信及信眾，偕同媽祖與眾神尊從南天宮起駕登船，近百艘船隊遍佈南方澳漁港，場面壯觀。在總指揮船的鳴笛聲下，遶境船隊正式啟航出發，海巡署新竹艦等船艦亦噴水祈福並全程伴隨護航，由媽祖領路展開首日的海上遶境。



宜縣府表示，「蘭陽媽祖文化節」自2019年舉辦以來，廣受好評，成為宜蘭縣大型宗教慶典活動。16日上午6時許舉辦海陸科儀祭典，宜蘭縣長林姿妙與南天宮主委陳正信帶領遶境隊伍向媽祖獻香祈福，祈求風調雨順、縣境平安。7時媽祖正式起駕，現場民眾雙手合十恭送媽祖，林姿妙與陳正信在媽祖神轎前就位，在大批信眾與鞭炮聲中，媽祖神尊展開3天2夜的遶境行程。

8時在總指揮船率領百艘船隊恭迎媽祖登船進行海上遶境。啟航北上遶行龜山島內圍後，於竹安河口外海舉辦海上祈福科儀後與來自頭城地區的船隊在海上會合接駕，船隊護送媽祖至烏石港登陸，舉行海陸會香科儀展開兩天半規模空前的陸巡遶境。以台九線為主軸，步巡頭城鎮與礁溪鄉，晚上駐駕四城澤蘭宮；第二天（9月17日）三路並進，主線向南步巡往宜蘭市與羅東鎮，副線車巡隊伍分兩路沿台七線與台二線來到員山鄉、三星鄉與壯圍鄉、五結鄉，晚上會合駐駕羅東聖安宮；第三天（9月18日）步巡羅東鎮、冬山鄉最終回鑾蘇澳鎮，完整深入縣內10個鄉鎮市，總路線長度與廣度為歷年之冠。同時也邀請外縣市宮廟與媽祖共同參與，透過眾神遶境蘭陽，不僅庇佑蘭陽閤境平安，更保佑國家風調雨順，國泰民安。

林姿妙表示，今年遶境活動以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，在媽祖的號召下，海巡遶境祈求海事平安、滿載而歸。林姿妙希冀在疫情趨緩下，藉由媽祖出巡，除了促進縣內觀光旅遊及產業商機外，亦能增進地方繁榮，體驗嶄新的媽祖信仰文化，也歡迎這三天大家作伙來宜蘭「迎媽祖 保平安」。