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越南移工網路學整形...開工作室隆乳豐臀！還送女友鈔票花束炫耀

▲▼ 。（圖／台中專勤隊提供）

▲謝男送女友以99張百元鈔製成的花束；顧客術後圖。（合成圖／台中專勤隊提供）

記者白珈陽／台中報導

越南籍謝姓移工原從事鋁門窗技工，在網路上看影片自學整形技術後，去年初與同鄉女友在台中市中區東協廣場附近自立門戶，開起了美容工作室，以單次數千至數萬元不等金額，違法為顧客進行隆乳、隆鼻、豐臀、豐唇的醫美手術，賺到大把鈔票後，謝男還訂製紙鈔花束高調炫富。移民署台中專勤隊掌握線索，8月間會同衛生局、食安處前往逮捕謝男、女友以及3名助手等5人，全案依違反醫師法罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

移民署調查，謝男及女友均為20多歲的越南籍移工，謝男白天在鋁門窗工廠擔任技工，之後透過YouTube影片自學整形技術，與女友在東協廣場附近開設美容工作室，由越南郵寄來路不明的美容針劑，進行隆乳、隆鼻、豐臀、消脂等侵入性醫美行為。

此外，謝男還透過臉書、抖音等社群公然直播施針、手術過程，更以「想要大屁屁就知道找誰」、「我製作的優質揚聲器（暗指胸部）」為標題發文宣傳術後效果，讓不少客人趨之若鶩。

▲▼ 。（圖／台中專勤隊提供）

▲▼謝男在網路發文宣傳手術成果。（圖／台中專勤隊提供）

▲▼ 。（圖／台中專勤隊提供）

謝男根據施打針劑部位不同，收取1c.c.300至3000元，每次手術要價數千到數萬元不等費用。謝男做出名氣後，吸引3名20多歲的同鄉女性移工，成為他的學徒，以繳交3萬元學費及勞務付出為代價，向謝與其女友學習醫美技術。這3名學徒為了練習，在臉書張貼廣告以原價2分之1超特價優惠方案吸引顧客上門充當白老鼠。

移民署指出，調查過程中有一名顧客向專勤隊人員抱怨，因貪小便宜去給謝男做手術，打完臉頰顴骨玻尿酸的隔天竟發現，左、右臉變得一邊大、一邊小，回頭找陳男善後又被多收了一次費用，真的是得不償失！

移民署台中專勤隊會同苗栗縣專勤隊、保二總隊刑大偵二隊、台中市第警一分局、台中市衛生局及食安處組成專案小組，報請檢察官指揮，於上月間破獲該地下醫美集團，查獲謝嫌與同居女友及3名下線，並查扣來路不明的麻醉藥、肉毒桿菌、溶脂針、玻尿酸、注射針頭及各式手術用品，並依違反醫師法罪嫌，將5人移送台中地檢署偵辦，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

▲▼ 。（圖／台中專勤隊提供）

▲台中專勤隊查扣贓證物。（圖／台中專勤隊提供）

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