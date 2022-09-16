販毒被判9年「落跑繼續賣」　他又栽在同一警手上...崩潰喊這句話

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局在網路發現販毒關鍵字「來杯咖啡過中秋」，立刻循線追查，在新北市鎖定貼文男子，當場起獲19包毒品咖啡包，男子一眼認出曾經逮捕他的警員，還當場大喊「你們這樣抓過重複抓，沒意思啦」，警員不理會，將男子逮捕歸案。

警方調查，中秋節前夕在網路上看到有人張貼文字寫著「烤肉沒人揪？人生短短幾個秋，來杯咖啡過中秋」，懷疑其中咖啡含意可能就是毒品咖啡包，於是在11日當天與30歲的張姓男子假意面交，當場查扣張男身上的毒品咖啡包。

▲毒販(右2)被抓到後，立刻認出警員喊「抓過重複抓，沒意思啦」。（圖／記者邱中岳翻攝）

張男被逮後，突然向1名警員詢問「你是不是大同分局的」，警員疑惑之際，張男直接說「抓過重複抓，你們這樣沒意思啦」，但警方還是依規定宣讀權利後上銬逮人，訊後依照毒品罪嫌帶回警局偵訊。

▲警方發現有人刊登販賣毒咖啡包訊息，在新北市中和區逮人，查扣17包毒品咖啡包。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後警員表示，2年前曾經逮捕過張男，張當時也是販賣毒品咖啡包，數量達70包之多，被判處9年有期徒刑，但因沒到案服刑所以被發布通緝，除了依照毒品罪嫌送辦之外，另外也依照毒品通緝解送歸案。