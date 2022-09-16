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iPhone 14終於開賣！　果粉換機轉移重點看這裡

▲▼蘋果手機iPhone 14開賣。（圖／記者黃克翔攝）

▲蘋果手機iPhone 14開賣。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14系列今日開賣，首批預購的消費者也終於可以拿到新機，但在使用新機之前，將過去首機的資料轉移到新手機上也是重要的步驟，此次就盤點了幾種換機轉移的方法，給果粉換機後一個參考。

iCloud轉移

首先需要備份手機的所有資料，以防轉移的過程中資料遺失，如果用戶不想透過電腦，可以使用iCloud進行備份，不過iCloud有容量上限，這時就可以透過蘋果提供的服務，點選攝定中的「傳送或重置 iPhone」，有21天的時間暫時備份所有資料。

之後就需要啟動新裝置，這時應會出現「哈囉」畫面。如果你已設定新裝置，就必須先清除裝置，才能執行以下步驟，按照步驟操作，直至看到 Wi-Fi 畫面。點一下要加入的 Wi-Fi 網絡。按照步驟操作，直至看到「App 與數據」畫面，然後點一下「從 iCloud 備份還原」。使用 Apple ID 和密碼登入 iCloud，當系統提示時，請選擇一個備份。檢查各備份的日期和大小，以確認所選備份正確無誤。

電腦轉移

先將資料備份到電腦上，並且在新機的轉移介面中選取「從 Mac 或 PC 回復」在電腦上打開 iTunes 或 Finder 視窗，然後選取裝置，之後選取「回復備份」，然後選擇一個備份。查看各備份的日期與大小，確認選到正確的備份。

iPhone轉移

只要開啟新裝置，並放在原有的裝置附近。原有裝置上的畫面會提供使用 Apple ID 來設定新裝置的選項。確認這就是要使用的 Apple ID，然後點一下「繼續」，如果原有裝置上沒有顯示繼續進行的選項，請確認是否已開啟藍牙。

等待新裝置上出現動畫，將原有裝置拿起並置於新裝置上方，然後將動畫置中放在觀景窗內。等待「在新的 [裝置] 上完成」的訊息出現。

而若是轉移不成功，可能可以將兩台 iPhone 更靠確保新舊兩台手機版本皆為iOS 12.4以上，如果系統低於版本iOS 12.4，就無法使用「快速轉移」的功能。

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