　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他問老鳥上班都不帶背包？一眨眼就消失　內行人：必備技能

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

▲有網友發現公司老鳥上班都不帶背包，常常不知道人跑去哪。（示意圖／unsplash）

記者鄭文晴／綜合報導

在職場待很久的人都會被稱作「老鳥」，擁有豐富的經驗知道該如何應對進退。一名網友就發現，公司老鳥上班都不帶背包，離開座位都不知道是上廁所、吃飯還是下班，「這招是不是很牛逼？」讓網友笑說根本高招，可以無聲撤退。

一名網友在PTT以「資深的上班都不帶背包的哦？」為題表示，發現辦公室資深的上班族都不帶背包，站起來都不知道他是要上廁所、吃飯還是下班，一眨眼人就不見了，「這招是不是很牛逼啊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO覺得不帶背包上班招數很牛逼。（圖／翻攝自PTT）

不少網友認為，上班根本沒有需要帶很多東西的必要，「東西都在內務櫃不然就是辦公桌上，還要帶啥？」、「本人的背包的確只帶便當跟水壺」、「外套就是真包包，另外放個包包常駐在位子」、「每天都看菜鳥背個大背包，不知道裡面是啥」、「為什麼要帶背包？我也沒帶背包上班過」、「只帶手機和錢包就好了啊。」

不過也有網友笑說，「必備技能啊 這也要問太遜了吧」、「假裝去尿尿直接閃人+1」、「無聲撤退」、「老鳥只帶早餐」、「這樣溜走才是最不讓人發現的阿」、「能讓人看到身影，還不夠資深」、「高招…學起來。」

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
王歧山將參加女王葬禮　英議長拒絕「中國代表團」入場瞻仰遺容
田馥甄穿「3000個燈泡」　驚人戰袍曝
亞歷媽時隔3年獨自返台　「不想再留遺憾」秒訂機票
巨乳妹回憶甩蜜蜂　「1動作」晃暈男性友人！全場暴動：再一次
女醫遭豪門夫砸尿布！說話被「一句一句提告」　她不忍了提驚人證
田馥甄回來了　一句話全場暴哭
查爾斯「幽會卡蜜拉」呻吟喊：想當你的棉條　鹹濕對話全錄下

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

佛心早餐店！她挑這時間進去只花20元　網笑：難怪每天遲到

比借錢不還更狠！黑心律師曝友人「1句話」超傷：發誓再也不借

他問老鳥上班都不帶背包？一眨眼就消失　內行人：必備技能

下車「卡片餘額負數」被司機要求補錢　大批苦主湧入狂喊被騙過

老公吵著要PS5遊戲機！　妻用這台「骨董電玩」秒征服

台南健康嘉年華　麻豆新樓護理之家凱比機器人吸睛

校園單日+5000「連5天增加逾5千例」　確診累計逾52萬例

Novavax庫存僅剩2.4萬劑！指揮中心：第二批50萬劑下週抵台

巨乳妹回憶甩蜜蜂　「1動作」晃暈男性友人！全場暴動：再一次

南瑪都颱風眼變清晰！挑戰強颱　拋物線走勢挾雨彈「連炸3天」

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

蛇行哥騎錯路被叭氣炸！　一路逼車狂譙下秒慘自摔

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

佛心早餐店！她挑這時間進去只花20元　網笑：難怪每天遲到

比借錢不還更狠！黑心律師曝友人「1句話」超傷：發誓再也不借

他問老鳥上班都不帶背包？一眨眼就消失　內行人：必備技能

下車「卡片餘額負數」被司機要求補錢　大批苦主湧入狂喊被騙過

老公吵著要PS5遊戲機！　妻用這台「骨董電玩」秒征服

台南健康嘉年華　麻豆新樓護理之家凱比機器人吸睛

校園單日+5000「連5天增加逾5千例」　確診累計逾52萬例

Novavax庫存僅剩2.4萬劑！指揮中心：第二批50萬劑下週抵台

巨乳妹回憶甩蜜蜂　「1動作」晃暈男性友人！全場暴動：再一次

南瑪都颱風眼變清晰！挑戰強颱　拋物線走勢挾雨彈「連炸3天」

福來喜突襲短打　助總都笑了：咦怎麼偷點

常常覺得累？「這10症狀中4」＝你身體很濕　他激推喝1杯茶有效

4個約會的「聊天地雷」　想脫離單身就別狂踩

震撼！田馥甄穿「3000個燈泡」在身上　「手工縫515小時」驚人戰袍曝

佛心早餐店！她挑這時間進去只花20元　網笑：難怪每天遲到

自行車嘉年華週末登場　吸引超過500個家庭、2000人同樂

蔣萬安嗆「不投降承諾書很白癡」　陳時中競辦：國民黨遇中就腿軟

高雄火鍋店開幕2週「鐵捲門被撞爛」！駕駛棄車逃逸

鄭凱文今年終於贏味全　呂彥青連21場無責失隊史本土第一人！

王歧山將參加女王葬禮　英國議長拒絕「中國代表團」入場瞻仰遺容

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

館長權威說明：臥推壓頸部起槓位置就錯誤

「冷凍水餃哪家最頂」內行推爆1家：不沾醬也超讚

吳夢夢曝「八成女優」來源：一次S就2萬　一天接5人

中職觀眾正到轉播驚嘆「是美女耶」　3人身分大有來頭

宜蘭女開霍爾的移動超跑趴趴走！在地人曝內幕

南瑪都挑戰強颱　挾雨彈「連炸3天」　

死亡+46！最年輕30多歲女「解隔一週爆新症狀」　送醫隔日心跳停止

蘋果直營店「排隊2小時」等不到結帳！他傻眼

電線桿旁心碎一幕！網看懂他「心裡下大雨」

好市多結帳「被逼做1件事」...她氣炸投訴

更多熱門

相關新聞

好暖心！出門上班有胖瓦斯目送　

好暖心！出門上班有胖瓦斯目送　

人家是壯不是胖！新竹市有隻黑狗「茶茶」超級可愛，牠不僅身材壯壯肥肥，而且個性超樂天又親人。這天牠看到舅舅颱風天要出門上班，一臉依依不捨，一路送到門口說再見。舅舅Chen Junxing拍下這幕暖心目送，笑說「堅持送我到樓梯口的毛孩」。

抓到毛毛現行犯！阿金忙碌挖包包

抓到毛毛現行犯！阿金忙碌挖包包

4種讓你「失去快樂」的想法

4種讓你「失去快樂」的想法

女上班遭7犬攻擊　咬爛全身倒在公司

女上班遭7犬攻擊　咬爛全身倒在公司

聽障者小容開心融入職場

聽障者小容開心融入職場

關鍵字：

老鳥職場上班背包下班

讀者迴響

熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

浩子罕見火大當場變臉！

快訊／長沙大樓起火　整棟陷火海黑煙狂竄

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

黃鴻升走2年「我們想你」！

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

小鬼黃鴻升離世2週年　峮峮低調PO照「天空符號」有洋蔥

V吻額Jennie原圖瘋傳！緊貼彼此合照

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

雙方全素顏！金宇彬巴黎約會7年女友申敏兒

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

驚揭罹癌…她手捧「瘀青豪乳」將切除！網心疼

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面