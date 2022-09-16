他問老鳥上班都不帶背包？一眨眼就消失　內行人：必備技能

▲有網友發現公司老鳥上班都不帶背包，常常不知道人跑去哪。（示意圖／unsplash）

記者鄭文晴／綜合報導

在職場待很久的人都會被稱作「老鳥」，擁有豐富的經驗知道該如何應對進退。一名網友就發現，公司老鳥上班都不帶背包，離開座位都不知道是上廁所、吃飯還是下班，「這招是不是很牛逼？」讓網友笑說根本高招，可以無聲撤退。

一名網友在PTT以「資深的上班都不帶背包的哦？」為題表示，發現辦公室資深的上班族都不帶背包，站起來都不知道他是要上廁所、吃飯還是下班，一眨眼人就不見了，「這招是不是很牛逼啊？」

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▲原PO覺得不帶背包上班招數很牛逼。（圖／翻攝自PTT）

不少網友認為，上班根本沒有需要帶很多東西的必要，「東西都在內務櫃不然就是辦公桌上，還要帶啥？」、「本人的背包的確只帶便當跟水壺」、「外套就是真包包，另外放個包包常駐在位子」、「每天都看菜鳥背個大背包，不知道裡面是啥」、「為什麼要帶背包？我也沒帶背包上班過」、「只帶手機和錢包就好了啊。」

不過也有網友笑說，「必備技能啊 這也要問太遜了吧」、「假裝去尿尿直接閃人+1」、「無聲撤退」、「老鳥只帶早餐」、「這樣溜走才是最不讓人發現的阿」、「能讓人看到身影，還不夠資深」、「高招…學起來。」