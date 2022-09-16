iPhone 14還有貨！他曝蘋果官網購買時機「明天就能取現貨」

▲蘋果手機iPhone 14 pro。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭文晴／綜合報導

首波搶購iPhone 14系列沒成功？沒關係，一名眼尖網友發現在今（16）日在蘋果開賣的iPhone 14，竟然有釋出iPhone14 pro max，且明天就可以到店取貨，吸引不少網友搶購。

iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max為本次銷售量最高的手機，其中新色「深紫色」更是大家的首選，如果是到蘋果官網宅配，至少也要等到11月才能拿到新機。就有網友在PTT的iOS版指出，自己在清晨5點左右，於蘋果官網看到iPhone14 pro max 256G的紫色銀色都有貨，且「明天就能店取，大家快去買吧。」

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▲iPhone14 pro max清晨還有貨。（圖／翻攝自蘋果官網）

不少果粉看到後留言表示，「剛剛無聊刷app發現有貨馬上結帳，取消28號的到貨」、「剛刷了一下 直營店這兩天pro幾乎都能店取」、「本來要今天來刷的，結果22-27的訂單昨天扣款QQ」、「預約的不就被當傻子」、「剛看了一下 1TB三個顏色明天都能店取」、「蹲看看有沒有人提早A13拿，在想要不要跑一趟。」

▲iPhone 14及iPhone 14 Plus。（圖／蘋果官網）