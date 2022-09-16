開賣當天即降價　iPhone 14現貨現折1000元

▲蘋果iPhone 14開賣。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳俐穎／綜合報導

首波iPhone 14系列於今日開賣，包含iPhone 14、iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max，而iPhone 14開賣當日，通路無預警降價，傑昇通信表示，以往新機價格在開賣第一週不易有起伏，而今日針對到貨量充足的iPhone 14祭出現貨再折1千元的優惠。

從電信業者、各通路平台預購情況反應，今年推出新色的iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max深受果粉喜愛，儲存容量也以256GB為主，傑昇通信表示，以現階段到貨的三個機型，各容量都很平均，然而iPhone 14 Pro以上機型預購人數眾多，很難在開賣當日買到現貨，反而iPhone 14各容量相對齊全。

▲傑昇通信蘋果iPhone 14優惠機型。（圖／傑昇通信提供）

觀察門市iPhone 14新機開賣狀況，傑昇通信分析，以過往銷售經驗來看，新機上市約一兩周以後，價格才會依實際銷售現況有所波動，而這次貨源充足的iPhone 14，傑昇通信門市預購以藍色及黑色最多，今日開賣喊出購買iPhone 14空機再降1千，容量128GB更有高達4%的降幅，顯見在消費者免排隊也能輕易入手的條件下，通路便能開出比建售再低的價格吸引客群，直接回饋果粉。

而預購狀況最出色的iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max，傑昇通信估計，在開賣後各通路平台熱賣，開出紅盤的情形而言，尤其是買氣最旺的iPhone 14 Pro，恐面臨缺貨超過一月以上的窘境，預期消費者將會轉往購買iPhone 14 Pro Max，進而造成旗艦機型缺貨等待期長，價格也未有調降空間。

傑昇通信認為，這次iPhone 14 Plus尚在預購階段，對於喜歡買大螢幕又不想花大錢的果粉，仍是換機首選；比較意外的是，iPhone 14新機發表僅一周，iPhone 13 Pro以上的旗艦機型幾乎全台缺貨，僅存iPhone 13及少量的iPhone 13 mini流通，以熱銷全台的iPhone 13（128GB）來看，與新機價差4,710元，也還有機會催出換機潮。