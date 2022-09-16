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黑幫小弟偷渡緬北淪「豬仔」！1年後落網太開心：寧願去坐牢

▲▼涉黑嫌犯逃亡緬北，被逮捕後稱「回國服刑也心安」。（圖／翻攝自極目新聞）

▲涉黑嫌犯逃亡緬北被當豬仔。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸涉黑逃犯李姓男子13日被湖北天門市公安局抓獲歸案，面對前來抓捕的警員，李男感慨萬分，「我現在終於安全了，寧願回來坐牢都不想在緬北當『豬仔』。」原來，李男在準備回國投案前去了一趟賭場，結果被當地私人武裝抓住，以9萬元人民幣（約新台幣40萬元）的價格賣給了電詐公司，並在這裡受盡了折磨。

據《極目新聞》報導，2019年12月20日，以熊飛為首的22人組織、領導、參加黑社會性質、聚眾鬥毆、開設賭場、非法持有槍支、尋釁滋事、非法拘禁一案，在天門市人民法院公開宣判，犯罪嫌疑人分別被判處1年2個月至15年不等的刑期。

今年26歲的李男，也是該涉黑組織的成員。2019年9月，在公安機關正在偵辦該案期間，為了逃避打擊，李男跟隨他人一起偷渡到了緬北，一直未回國。2021年5月，李男因參與熊飛等人涉黑組織，涉嫌參加黑社會組織罪，被天門市公安局上網追逃。

經過大量勸返工作，當月，李男答應回國投案，並主動到邊境領號排隊，等待入境。正當大家以為李男會順利回國時，一個讓人猝不及防的事情發生了，2021年9月6日，李男突然失聯。

後來，一名知情人告訴警員，李男確實準備回國投案，並到邊境領了號，正在排隊入境期間，「他說想在回國前賺一筆錢。」結果，李男去賭場的當天，他就被當地私人武裝力量攔停帶走。

今年8月，警員發現線索得知，李男可能被緬北某電詐公司控制。在省公安廳及相關部門的支持下，工作專班趕赴緬北進行工作。8月21日，經過各方不懈努力，終於將李男從電詐公司帶出並送入邊境疫情隔離點。9月13日，李男結束隔離，被帶回天門依法刑拘。

▲▼涉黑嫌犯逃亡緬北，被逮捕後稱「回國服刑也心安」。（圖／翻攝自極目新聞）

▲逃犯被逮捕後稱「回國服刑也心安」。（圖／翻攝自極目新聞）

在審訊室裡，李男向警員講述他在緬北的悲慘遭遇。原來，當天李男在緬北的街上，被當地的私人武裝力量抓住，隨即以9萬元（人民幣，下同）的價格，將李男賣給了一家電信詐騙公司。

隨後，李男被要求在這家電信詐騙公司上班，償還他們這9萬元錢，「但是他們還會找各種理由要你簽合同、賠損失，我越欠越多，最後欠了他們30多萬。」

李男發現，這家電詐公司是做海外殺豬盤的。而李男等員工，則在此受盡折磨，動輒遭受打罵，「他們完全沒有把我們當人看，剛開始完不成業績是被罰做深蹲，我最多一次被罰了2000個。兩個月後就變成用橡膠棒打，之後升級成用電棒電。」

雖然即將面臨法律的懲罰，但在緬北的遭遇，讓李男覺得回國服刑是一種幸福，「我現在終於安全了，寧願回來坐牢都不想在緬北當『豬仔』。」

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