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韓國銷售「Youguth發酵紅蔘益生菌」　複合配方一包滿足每日所需

▲▼韓國發酵紅蔘益生菌產品情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲健康意識抬頭，能調整體質的益生菌成為眾人新寵，來自韓國的發酵紅蔘益生菌具雙效複合特色，受到消費者歡迎。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

亞洲國家民眾的工作時間長，尤其壯年族群白天工作，晚上下班還要照顧父母與小孩，不僅體力負荷大，更有著不能生病倒下的壓力；這也符合2021年8月關鍵評論網數據中心統計資料，據調查，台灣民眾對於保健食品的需求以30～39歲最多，男性需求又略高於女性。統計資料還說明，在少子化影響之下，高齡族群對於能維持身體健康的需求隨年齡增加，不論是一家之主還是銀髮族，都希望給家人更好的照顧、不讓愛的人操心，身體健康有活力就是必備條件，不少人選擇補充營養品來達到效果，但又怕一天內吃下過多種保健食品會為身體帶來負擔，因此能輕鬆搞定營養補給的多功效商品成為大熱趨勢。

▲▼韓國,營養品,Youguth發酵紅蔘益生菌,鍾根堂,健康。（圖／品牌提供）

▲民眾追求多功效複方的保健食品，無需吃多就能給全家大小一整天滿滿活力。（圖／品牌提供）

其中大人小孩都愛的益生菌包含了多種微生物，其中乳酸菌具備「一般公認安全（Generally Recognized as Safe，GRAS）」的特點，臨床研究也指出其具有幫助消化，改變細菌叢生態，使排便順暢等調節生理機能的功能。來自韓國銷售no.1*的鍾根堂生物製藥Youguth發酵紅蔘益生菌，結合益生菌＋補氣的紅蔘（即高麗蔘），小小一包方便隨身攜帶，隨時補充能量幫助維持消化道機能。

▲▼韓國發酵紅蔘益生菌產品情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲益生菌＋紅蔘雙效複合的Youguth發酵紅蔘益生菌，採用韓國專利技術淡化紅蔘苦味，適合全家大小食用。（圖／記者周宸亘攝）

有別於市面上益生菌大多侷限於單一功能，由韓國鍾根堂製藥生產的Youguth發酵紅蔘益生菌，使用專利菌種鼠李糖乳桿菌Lactobacillus rhamnosus  LDTM7511，同時含有能幫助維持消化道健康的嗜熱鏈球菌、乳酸雙歧桿菌、嗜酸乳桿菌和比菲徳氏B菌等，產品共有7種益生菌以及3種益菌生Prebiotics（果寡糖、低聚半乳糖、木糖醇），提供益生菌極佳的生長環境；腸道酸性環境容易破壞益菌的活性，挑選益生菌產品不只要看菌數，益生菌進入腸道後的存活率更是關鍵。鍾根堂製藥表示，Youguth發酵紅蔘益生菌採用專利菌種保護技術Proline，利用仙人掌含有的化學成分-脯氨酸能保護益生菌不受胃酸破壞，且產品富含100億益生菌，一天食用一包即可補充一日所需。採用與韓國高麗蔘知名品牌同等級的6年根紅蔘，營養成分完整，品牌強調特別使用發酵過的紅蔘吸收率是一般紅蔘的1.6倍，能有效幫助調節生理機能、提神補氣。​

▲▼韓國,營養品,Youguth發酵紅蔘益生菌,鍾根堂,健康。（圖／品牌提供）

▲擁有益生菌、益菌生並有專利菌種保護技術的Youguth發酵紅蔘益生菌，有助於維持良好的腸道環境。（圖／品牌提供）

▲▼韓國,營養品,Youguth發酵紅蔘益生菌,鍾根堂,健康。（圖／品牌提供）

▲Youguth發酵紅蔘益生菌選用發酵過6年根紅蔘，據鍾根堂生物製藥研究比一般紅蔘吸收力更強。（圖／品牌提供）

▲▼韓國發酵紅蔘益生菌產品情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲來自韓國的Youguth發酵紅蔘益生菌，以韓國專利技術讓人蔘苦味變淡，不須配水直接吃非常方便。（圖／記者周宸亘攝）

有別於多數人蔘保健食品的苦味，韓國專利技術讓Youguth發酵紅蔘益生菌的苦味變淡，符合大多數人的口味，一日份的粉末條狀包裝可隨身攜帶，而且撕開即食無須加入水中，相當方便。成分天然無香料、無砂糖、無反式脂肪，成為符合現代人需求、全家大小都適合食用的健康營養補給品。

「Youguth發酵紅蔘益生菌」在momo購物網熱銷中，限時優惠7折起 https://pse.is/4ev6lt

*依據韓國MSDS銷售額資料， 2018年-2021年CKD Bio鍾根堂生物製藥生產商品為韓國益生菌銷售及製造市場第一名。

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