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胃食道逆流睡不好？醫曝「太晚進食」是關鍵風險因子

▲上班族,工作,睡眠,失眠,睡眠障礙。（圖／視覺中國）

▲有胃食道逆流症的人，容易產生失眠問題。（示意圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

「胃食道逆流」是現代人常見的疾病，生活作息、情緒壓力及飲食問題，都有可能會導致胃食道逆流，在《胃食道逆流修復全書》一書中醫師提到，有胃食道逆流症的人，在睡覺時容易會引發逆流，影響到睡眠品質，如果想要一夜好眠，應該要避免過度進食，尤其是過度飮酒。

醫師指出，除了過度進食和過度飮酒，飯後三小時不應該躺下，若是你有夜間逆流，你應該準備一個三角枕或類似的東西以抬高頭部和胸部，光是支撐頭部的普通枕頭沒有幫助，抬高胸部能使你的晚餐更難恣意遊走，重力會幫忙。

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對逆流患者而言，酒精是個打擾夢鄉的問題製造者，它會放鬆食道瓣膜，放行胃的內容物逆流。另外，如果你在腦袋不淸不楚的情況下睡著，那麼你就是眞的喝醉了，而且可能會在三到四個小時後醒來，出汗的同時腦中還充滿一百萬種不同的想法；這就是酒精戒斷的跡象，永遠不要在頭腦混沌不淸時去睡覺，做些呼吸運動，盡可能保持淸醒並飮用大量白開水。

如果你半夜會醒來咳嗽，那麼有兩種可能的原因：一種是逆流，另一種則是睡眠呼吸中止症，而這也可能會因為逆流而更加惡化。睡眠呼吸中止症是你的喉嚨會在睡眠期間塌陷，尤其發生在更深層的睡眠週期中。睡眠呼吸中止症與打鼾有關，但是打鼾可以是逆流或其他情況所造成，如體重過重或鼻道慢性充血，睡眠呼吸中止症是非常常見卻被低估的疾病。

如果你想得到一夜好眠，吃一頓淸淡的晚餐，且至少在睡前三小時用餐避免過鹹的食物，它可能會讓你因為脫水而醒來，並且避免飮用超過一杯葡萄酒或等量的酒，不要喝含咖啡因的飮品，想要眞正輕鬆入睡，你可以嘗試溫水浴、舒緩的音樂和洋甘菊茶。

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