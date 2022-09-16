揪情人、好友去卡位！淡水漁人碼頭追煙火秀　最後兩場時間快筆記

▲淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂系列活動，精采的煙火秀吸引許多民眾前往欣賞。（圖／翻攝自「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」FB）

生活中心／台北報導

秋高氣爽，最適合外出郊遊踏青，週末假日還沒想好要去哪裡玩嗎？推薦來個淡水一日遊，悠閒漫步在淡水河畔，再逛逛老街品嚐特色小吃，或是到漁人碼頭騎單車、看夕陽，舒服又自在，晚上還有精彩煙火秀、水舞聲光秀、情人橋光雕秀展演，尤其璀璨的海景煙火不輸國慶規格，吸引許多民眾前往觀賞，也不忘拿起手機拍好拍滿，想要親自感受現場氛圍，趕緊卡位9/18、9/25最後兩場，與家人、另一半和好友一起開心度過美好的假日夜晚。

自107年夏季起，每年淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動已成為在地的年度盛會，去年煙火秀吸引近12萬人次參加，今年由淡水區漁會及新北市漁業處共同主辦，從7月22日起由水舞聲光秀率先登場，每天晚上演出為漁人碼頭增添繽紛歡樂氣氛，9月份接續舉辦4場漁港煙火秀，首場煙火秀適逢中秋佳節，配合節慶設計月夕煙花主題，「月亮+愛心」造型，搭配韓德爾的皇家煙火組曲，更是吸引人潮聚集觀賞，不只在港內情人橋、木棧道及環港步道等最佳賞煙火地點等著迎接施放，也有人搭乘娛樂漁船，從河上第一視角來欣賞。

煙火後還有水舞展演、情人橋光雕秀及樂團表演，水舞展演搭配《月亮代表我的心》、《一想到你啊》及《The prayer》3首曲目輪播，整點有情人橋光雕秀，而情人橋舞台區由異國風情雙人組合的Nite birds樂團，晚間演奏了《my heart will go on》及《城裡的月光》，精湛的琴藝與美妙歌聲，讓來漁港賞煙火的民眾，順道參加了一場異國音樂饗宴。

▲▼除了賞煙火，還有水舞聲光秀、舞台區的魔術表演，讓人留下難忘的開心夜晚。（圖／翻攝自「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」FB）

今年的高空煙火秀，每場次都會有不同煙火造型主題及曲目，在泰山冰鎮的贊助下，讓煙火設計內容更豐富。泰山冰鎮以青春洋溢的品牌形象立足茶飲料市場20餘載，風味十足的紅茶搭配檸檬香氣，同時採用水果鮮萃汁，透過獨特製程將水果的新鮮香氣與甘甜口感完整保留，再以黃金比例調配甘甜茶韻，融合出難以忘懷的酸甜滋味，不只可以嚐到清純果香，冰過後飲用，更是清涼暢快。

從產品的原物料、製程、包裝到生產技術，皆以高品質來控管，堅持選用茶葉原料為基礎，保留最自然茶湯原色，只為了呈現天然、好喝的茶飲，今年泰山冰鎮更請來了陳零九作為品牌代言人，由零九帶領年輕人勇敢實現夢想！有夢就衝，冰鎮挺你！

▲今年泰山冰鎮請來了陳零九作為品牌代言人，帶領年輕人勇敢實現夢想！（圖／泰山冰鎮紅茶提供）

▲淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動。（圖／主辦單位提供）

▲把握最後煙火秀，趕快把施放時間和地點筆記下來。（圖／翻攝自「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」FB）

想來漁人碼頭賞美麗煙火秀，錯過前面兩場活動的民眾別擔心，後面還有兩場趕緊把握，現在就把時間和地點記下來，9/25施放地點在海上、煙火施放9分9秒，9/18施放地點在堤防、煙火施放6分6秒，同樣會有搭配絕妙、動人心扉的主題與配樂，絕對讓大家看得意猶未盡，每晚7時到9時30分每半小時也持續有水舞聲光秀，歡迎夜晚來漁港吹海風、追煙花觀水舞，大啖木棧道美食、聽異國風樂團表演、看魔術表演以及與幾米裝置藝術拍照打卡，還有幾米溜溜帽遊樂場可以讓小朋友盡情玩樂。透過漁港煙火活動，預估可望帶來約30萬人次參與，刺激當地商圈經濟。