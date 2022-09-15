　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴基斯坦空前大洪水已近1500人喪生　530人是兒童

▲▼巴基斯坦空前大洪水已近1500人喪生。（圖／路透）

▲巴基斯坦空前大洪水已近1500人喪生。（圖／路透，下同）

中央社

今天公布的數據顯示，淹沒巴基斯坦大片國土的空前水災已造成近1500人喪生，當局希望為數千萬災民加緊賑災行動。

▲▼巴基斯坦空前大洪水已近1500人喪生。（圖／路透）

路透社報導，因雨季降下空前雨量以及北部山區冰川融化而形成的大洪水，已使巴基斯坦2.2億人口中的3300萬人受災，沖走了民宅、交通設施、農作物和牲口，造成估計300億美元損失。

▲▼巴基斯坦空前大洪水已近1500人喪生。（圖／路透）

國家災難管理局（National Disaster Management Authority）指出，巴國水災喪生人數為1486名，包括大約530名兒童。管理局並首次公布，9月9日至今的全國受災死亡總人數增加了90名。

▲▼巴基斯坦空前大洪水已近1500人喪生。（圖／路透）

巴國當局過去數週築起了防水柵欄以保護發電廠等重大設施和民宅，至於堅守不退以設法保全牲口的農民，現又面臨飼料即將用罄的威脅。

▲▼巴基斯坦空前大洪水已近1500人喪生。（圖／路透）

巴國在突破夏季高溫紀錄後又發生大洪水，政府與聯合國都將此歸因於氣候變遷。眼前的水災迫使大批民眾棄守家園，只能住入帳篷或沿著公路露天而居。

▲▼巴基斯坦空前大洪水已近1500人喪生。（圖／路透）

巴基斯坦今年7月和8月降下了391公釐雨量，是30年平均雨量的將近190%；至於在災情最嚴重地區之一的南部信德省（Sindh），這個數字高至466%。

▲▼巴基斯坦空前大洪水已近1500人喪生。（圖／路透）

巴國外交部表示，由阿拉伯聯合大公國和美國空運而來的賑災物資今天已抵達，同時聯合國也正評估巴國的災後重建需求。

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
陳喬恩再被爆「睡過W姓鮮肉」　緊急發聲了　
快訊／威力彩6.88億一注獨得！獎落這縣市
神旺飯店含淚熄燈！員工抱著哭成一團　喊：謝謝光臨、珍重再見
北市YouBike狼8天隨機襲胸16女　檢警求預防性羈押法官
快訊／震撼彈！網球天王費德勒宣布退役
宜蘭女開「霍爾的移動超跑」趴趴走！蟑螂滿車爬　在地人曝內幕
田馥甄重感冒演唱會延期　剩不到24小時宣布最新進度！網全暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴基斯坦空前大洪水已近1500人喪生　530人是兒童

快訊／普丁會習近平：奉行一中原則　譴責美在台灣的挑釁行動

歐洲議會通過台海決議　要求歐盟助台強化「矽盾」

6惡姦殺賤民姐妹　印度官員咒嫌犯靈魂在輪迴中顫抖

澤倫斯基車禍現場曝光！　車頭撞爛安全氣囊爆開

烏克蘭教師「上前線當兵」悄悄回班上　學生們驚喜大叫擁抱老師

李政宰奪艾美獎視帝　總統賀電竟一堆「低級錯誤」！韓網狂罵丟臉

恐怖邪教要保血統純正！少女被迫與兄亂倫　叛教慘被下追殺令

喪母後嗑藥酗酒！哈利38歲生日再失祖母　專家：兄弟和好就趁現在

她「掏槍搶銀行」還在臉書上直播！結果民眾超力挺　背後原因曝光

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

巴基斯坦空前大洪水已近1500人喪生　530人是兒童

快訊／普丁會習近平：奉行一中原則　譴責美在台灣的挑釁行動

歐洲議會通過台海決議　要求歐盟助台強化「矽盾」

6惡姦殺賤民姐妹　印度官員咒嫌犯靈魂在輪迴中顫抖

澤倫斯基車禍現場曝光！　車頭撞爛安全氣囊爆開

烏克蘭教師「上前線當兵」悄悄回班上　學生們驚喜大叫擁抱老師

李政宰奪艾美獎視帝　總統賀電竟一堆「低級錯誤」！韓網狂罵丟臉

恐怖邪教要保血統純正！少女被迫與兄亂倫　叛教慘被下追殺令

喪母後嗑藥酗酒！哈利38歲生日再失祖母　專家：兄弟和好就趁現在

她「掏槍搶銀行」還在臉書上直播！結果民眾超力挺　背後原因曝光

陳喬恩再被爆「睡過W姓鮮肉」：比吳磊頂流！　怒駁狗仔喊告

郭阜林連3場開轟助統一4連勝　潘威倫生涯第148勝

黃子鵬挑戰林恩宇近16年本土最猛防禦率　曾總：這是個目標

快訊／威力彩6.88億一注獨得　獎落高雄市

勞力士贊助5大藝術　年度導師計畫幸運兒名單公佈

神旺飯店含淚熄燈！員工抱著哭成一團　喊：謝謝光臨、珍重再見

「3倒楣星座」年底前犯小人！第1名恐做出無法挽回錯事

快訊／震撼彈！41歲瑞士天王費德勒宣布退役

快訊／41歲「瑞士特快車」費德勒宣布：即將退休　時間點曝光

黃子鵬「猛虎屠龍」7局好投　豪勁30救援史上第7人

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

國際熱門新聞

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

海灘發現3具童屍　媽親手淹死他們

恐怖KK園區！強逼微胖妹「餓到瘦」接客

世衛：COVID-19全球疫情大流行有望結束

傳普丁又躲暗殺　乘車「左前輪爆炸」

梅根頂煙燻妝守靈　又被網友痛罵　

女王移靈「最帥護衛」一路守護！

女100刀砍死孕婦好友　3歲女童面前剖腹偷嬰

梅根腰間驚現「神祕摺痕」　被罵爆了

靠真子公主積蓄度日！尪還想接母到美國　婆媳關係破裂　

英女王國葬「又有3國」被列黑名單！

哈利送別女王哭了　卻因1動作又被罵

衛兵昏倒「90度臉朝下」重摔　畫面曝光

更多熱門

相關新聞

巴基斯坦1/3國土如汪洋　災區恐面臨傳染病危機

巴基斯坦1/3國土如汪洋　災區恐面臨傳染病危機

南亞國家巴基斯坦自6月以來飽受洪災所苦，死亡人數已飆破1300人，國土有1/3浸泡水裡宛如汪洋。總理夏立夫說，洪水消退後，災區恐將爆發傳染病，引發另一波危機。

巴基斯坦人「慘喝洪水」　恐爆痢疾霍亂

巴基斯坦人「慘喝洪水」　恐爆痢疾霍亂

巴基斯坦世紀洪災　形成100公里寬內陸湖

巴基斯坦世紀洪災　形成100公里寬內陸湖

巴基斯坦洪災　全國恐1／3變汪洋

巴基斯坦洪災　全國恐1／3變汪洋

巴基斯坦洪災　旅館「整棟瓦解」沖走影片曝

巴基斯坦洪災　旅館「整棟瓦解」沖走影片曝

關鍵字：

巴基斯坦水災洪水

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

即／World Gym台中烏日店意外！女後腦撕裂傷命危

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

快訊／金曲歌王爆出軌20歲嫩妹　首現身「認離婚」：是前妻了！

即／台中女「臥推槓鈴」命危　World Gym回應了

許仁杰爆3年婚姻玩完！　親吐和老婆關係「我仍在努力中」

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

最能同甘共苦「3對星座CP」出爐！

浩子罕見火大當場變臉！

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面