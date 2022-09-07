巴基斯坦1／3國土如汪洋　災區恐面臨傳染病危機

▲巴基斯坦1/3國土泡進水裡宛如汪洋。（圖／路透）

文／中央社

南亞國家巴基斯坦自6月以來飽受洪災所苦，死亡人數已飆破1300人，國土有1/3浸泡水裡宛如汪洋。總理夏立夫說，洪水消退後，災區恐將爆發傳染病，引發另一波危機。

巴基斯坦洪災釀成重大災情，死亡人數這幾天仍持續攀升，今天再增18人喪生，已達1343人罹難。國家災難管理局官員估計，超過3300萬人受災、損失估計至少有100億美元（約新台幣2963億）。

巴基斯坦南部的信德省（Sindh）災情慘重，巴國最大湖泊曼查爾湖（Manchar lake）水位居高不下，儘管當地政府鑿堤引水並撤離10萬名民眾，決堤仍看似就在眼前。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）7日視察信德省災區，隨後向媒體表示：「你可能不會相信那裡（信德省）遭破壞的範圍有多廣大。放眼所及到處是洪水，就像是一片汪洋。」

夏立夫說，巴基斯坦已經將發給受災戶的援助金額，提高到了3億1390萬美元（約新台幣97億1600萬元），另外也將購買20萬個帳篷，給無家可歸的民眾使用。

夏立夫也提到，即便大水會消退，水患導致的各種傳染病將會是一大威脅。

聯合國（The United Nations）呼籲各界募集1億6000萬美元，幫助巴基斯坦受災民眾。

一位聯合國難民署（UNHCR）資深官員警告，接下來的這一個月，預估將會持續降雨，情況可能因此惡化。

世界衛生組織（WHO）日前也說過，災區內有超過640萬名民眾急需人道救援。

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