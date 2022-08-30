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巴基斯坦大洪災逾千死！官員憂「全國1／3變汪洋」　急籲國際援助

▲▼ 巴基斯坦發生恐怖洪災。（圖／路透）

▲巴基斯坦發生恐怖洪災，官員擔心雨季9月結束時，該國已經1/3面積泡在水裡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

巴基斯坦今年雨季降下嚴重暴雨，導致洪災肆虐，死亡人數逾千。總理夏立夫（Shehbaz Sharif）親自勘災，坦言「災難規模比估計更大」，並且呼籲國際社會提供援助。氣候變遷部長雷曼（Sherry Rehman）形容，部分受災地區簡直已經成為「一座小海洋」，「等到這一切結束時，巴基斯坦可能會有1/4或1/3都泡在水裡。」

▲▼ 巴基斯坦發生恐怖洪災，美國衛星影像公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）28日拍到畫面顯示，彭加省（Punjab）拉詹普爾（Rajanpur）被洪水包圍。（圖／路透）

▲衛星照片顯示，巴基斯坦人口最多的彭加省（Punjab）拉詹普爾縣（Rajanpur）一處被洪水包圍。（圖／路透）

巴基斯坦面臨史上最嚴重的氣候災難之一，當局正在努力阻止傷亡擴大。美國衛星影像公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）29日公布的最新畫面顯示，在人口最多的彭加省2座城市及印度河（Indus River）沿岸，住家及農田都被完全淹沒，顯示這次災難規模之大。

▲▼30年來最大降雨強襲巴基斯坦。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼30年來最大降雨強襲巴基斯坦。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦面臨史詩級洪災，官員呼籲國際援助。（圖／達志影像／美聯社）

巴基斯坦國家災難管理局（NDMA）29日表示，自6月中旬以來，洪水及暴雨已奪走至少1136條人命，其中包括386名孩童，隨著大雨持續，死傷人數恐怕還會上修。超過3000公里的道路、130座橋以及將近50萬棟房屋被毀，使得救難團隊更難進入災區。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）巴基斯坦負責人奧弗夫（Peter Ophoff）29日表示，該組織已募得超過2500萬美元資金，能為巴國32.4萬人提供緊急援助，「看到洪水造成難以置信的破壞，我們慢慢明白，救援工作將會需要很長一段時間。」

▲▼ 巴基斯坦洪災已近千人死亡。（圖／路透）

▲巴基斯坦數百萬人流離失所。（圖／路透）

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