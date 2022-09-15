24位模範漁民獲表揚　林祝妃「把自家養殖魚貨變特產」

▲林祝妃把自家魚塭魚貨變成當地特產，獲頒模範漁民。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會今（15日）舉辦漁民節表揚大會，表揚24位模範漁民。來自雲林的女漁民林祝妃，把自家魚塭養殖蛤仔、虱目魚、蝦子發揚光大，自創品牌研發文蛤湯包、虱目魚皮捲、虱目魚香腸、培根蚵仔、醃漬文蛤、蛤仔餅等在地特產，開發宅配通路，獲漁業署表揚。

今年共選出 24 位全國模範漁民，包括致力於提升產業形象與價值的遠洋漁民、沿近海漁民、養殖漁民、漁家婦女，或投身資源保育工作者，還有願意冒著惡浪風險協助救援的熱血漁友等，漁業署今頒獎表揚他們的卓越貢獻。

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▲28歲的鍾易秦是最年輕的模範漁民。（圖／記者楊惠琪攝）

28歲的鍾易秦，是本次獲獎最年輕的一位，他在 16 歲唸書時，就取得船員資格，投入漁業12年，在父親與漁港前輩的教導下，不斷精進漁業技術，在追求漁獲量的同時，堅守海洋資源永續利用原則，使用友善漁法一支釣，抓大放小、不濫捕，遵守禁漁期、禁漁區等規定，也依季節轉換傳統漁業與觀光漁業，多元化經營，被視為漁業界的後起之秀。

漁業署表示，配合漁民節活動，9月23、24日將在台東藝文中心舉行慶祝活動，現場規劃「漁樂市集」，有漁業推廣成果展、食魚教育體驗活動、特色農漁產品展售等，歡迎民眾參加。