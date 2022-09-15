　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

24位模範漁民獲表揚　林祝妃「把自家養殖魚貨變特產」

▲漁民節表揚活動。（圖／記者楊惠琪攝）

▲林祝妃把自家魚塭魚貨變成當地特產，獲頒模範漁民。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會今（15日）舉辦漁民節表揚大會，表揚24位模範漁民。來自雲林的女漁民林祝妃，把自家魚塭養殖蛤仔、虱目魚、蝦子發揚光大，自創品牌研發文蛤湯包、虱目魚皮捲、虱目魚香腸、培根蚵仔、醃漬文蛤、蛤仔餅等在地特產，開發宅配通路，獲漁業署表揚。

今年共選出 24 位全國模範漁民，包括致力於提升產業形象與價值的遠洋漁民、沿近海漁民、養殖漁民、漁家婦女，或投身資源保育工作者，還有願意冒著惡浪風險協助救援的熱血漁友等，漁業署今頒獎表揚他們的卓越貢獻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲漁民節表揚活動。（圖／記者楊惠琪攝）

▲28歲的鍾易秦是最年輕的模範漁民。（圖／記者楊惠琪攝）

28歲的鍾易秦，是本次獲獎最年輕的一位，他在 16 歲唸書時，就取得船員資格，投入漁業12年，在父親與漁港前輩的教導下，不斷精進漁業技術，在追求漁獲量的同時，堅守海洋資源永續利用原則，使用友善漁法一支釣，抓大放小、不濫捕，遵守禁漁期、禁漁區等規定，也依季節轉換傳統漁業與觀光漁業，多元化經營，被視為漁業界的後起之秀。

漁業署表示，配合漁民節活動，9月23、24日將在台東藝文中心舉行慶祝活動，現場規劃「漁樂市集」，有漁業推廣成果展、食魚教育體驗活動、特色農漁產品展售等，歡迎民眾參加。

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
普丁遇襲！乘車「左前輪突爆炸」　3隨扈離奇失蹤
都靠身材爆紅！網揭1關鍵「峮峮完勝林襄」：不能比
24歲女露事業線想單純見面！　警搜「保險套、KY」傻了
比特犬激戰豪豬！　全身插滿百根刺「穿心奪命」亡
慶生吸笑氣　女慘遭「10男趁機連結」
快訊／砂石車卡邊坡搖晃！　台鐵大里福隆「全面停駛」
泰北高中教師被資遣　「天天準時到校122次」只為一件事
許維恩「脫到剩內衣」！　王家梁站後面羞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他秀「老一輩台式漢堡」　勾起網友回憶殺：夾肉鬆是有錢人吃的

好市多優格「冒紅色點點」她刮掉繼續吃　網驚曝真相：快退！

遭控擋工商界買疫苗　薛瑞元開酸：一直有人作夢、編故事

好市多結帳「被逼做1件事」！她氣炸投訴　釣出苦主們：我也遇過

快訊／砂石車卡邊坡　吊車進場防落軌「台鐵中午起大里福隆停駛」

有愛無礙溝通無障礙　聽障者小容開心融入職場

台鐵近鐵締結5週年　超狂「電車陶瓷便當」重磅登場！399元明開賣

就愛拈花惹草　職訓助翁秀瑛變身園藝專家

24位模範漁民獲表揚　林祝妃「把自家養殖魚貨變特產」

台鐵爆離職潮！1人當3人用僅加薪2千　台鐵產工怒「留才方案爛透」

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

他秀「老一輩台式漢堡」　勾起網友回憶殺：夾肉鬆是有錢人吃的

好市多優格「冒紅色點點」她刮掉繼續吃　網驚曝真相：快退！

遭控擋工商界買疫苗　薛瑞元開酸：一直有人作夢、編故事

好市多結帳「被逼做1件事」！她氣炸投訴　釣出苦主們：我也遇過

快訊／砂石車卡邊坡　吊車進場防落軌「台鐵中午起大里福隆停駛」

有愛無礙溝通無障礙　聽障者小容開心融入職場

台鐵近鐵締結5週年　超狂「電車陶瓷便當」重磅登場！399元明開賣

就愛拈花惹草　職訓助翁秀瑛變身園藝專家

24位模範漁民獲表揚　林祝妃「把自家養殖魚貨變特產」

台鐵爆離職潮！1人當3人用僅加薪2千　台鐵產工怒「留才方案爛透」

煮粥！紅襪守備不給力慘遭洋基橫掃　菜鳥先發苦問天　

全台首座「NVIDIA StudioＸMSI 協作空間」於輔大正式啟用　助織品服裝學系馳騁國際時尚舞台

自比湖人經典「OK連線」　唐斯：我和艾德華茲下季目標

月餅吃到3公分長螺絲！他兩顆牙齒險崩壞「不敢再吃硬的」

H級辣模辛尤里「被狗咬」濺血！破相照網驚：壓力到底是有多大

台灣第二季房價僅漲8.4％　全球排名第30名仍屬後段班

波爾最有可能離開勇士　NBA高層：當年用杜蘭特取代舊將

泰晤士報：英相特拉斯將與拜登會面　時間點在女王國葬前

傳普丁又躲過暗殺！乘車返官邸「左前輪突爆炸」　3隨扈離奇失蹤

他秀「老一輩台式漢堡」　勾起網友回憶殺：夾肉鬆是有錢人吃的

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

生活熱門新聞

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

南瑪都颱風可能「下墜球」近台　最新風場預報資料曝光

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

最能同甘共苦「3對星座CP」出爐！

隱藏版來了！　LINE貼圖「免費7款」快下載

石門水庫狂灌近8萬噸水！它僅增1%尷尬了

果粉昨晚就排隊了！搶iPhone 14現場照曝

台灣佳麗被打壓一哭成名！超狂經歷曝

先吃早餐還是該刷牙？　最帥牙醫解答了

72歲高大成曝「最大遺憾」：膝下無子！

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

窗台驚見鳥媽媽孵蛋　女童一句話暖爆

他許願好市多進「這款月餅」...網友狂+1

更多熱門

相關新聞

兔子主食非紅蘿蔔　農委會將訂定寵物飼養指南

兔子主食非紅蘿蔔　農委會將訂定寵物飼養指南

針對兔子、鼠類與刺蝟等小型寵物不當飼養案，立委洪孟楷、蔡壁如與動保團體14日召開記者會，除公布民間版的「小動物友善飼養指南」供一般飼主與業者參考外，也列出「十大迷思」，強調「小動物飼養不易，絕不要衝動、隨意飼養」。此外，農委會畜牧處寵物管理科科長宋念潔在記者會上，也曝光目前農委會草擬《動保法》修法的最新進度。

刺蝟哭哭！每百位飼主就會有2人棄養 　動保團體提供飼養指南

刺蝟哭哭！每百位飼主就會有2人棄養 　動保團體提供飼養指南

掌握「選購3技巧＋冷凍保存2妙方」　隨時都可品嚐盛夏檸檬味

掌握「選購3技巧＋冷凍保存2妙方」　隨時都可品嚐盛夏檸檬味

避免不當放流釀生態危機　漁業署修正規定「須接受教育訓練」

避免不當放流釀生態危機　漁業署修正規定「須接受教育訓練」

蔬果「先切or先洗」差很大！做錯直接吃農藥

蔬果「先切or先洗」差很大！做錯直接吃農藥

關鍵字：

漁民節農委會漁業署

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

26歲男星消失8年在跑外送

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

蔡阿嘎搶先「開箱iPhone 14」網嗨翻！

南瑪都颱風可能「下墜球」近台　最新風場預報資料曝光

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

世衛：COVID-19全球疫情大流行有望結束

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面