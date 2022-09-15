　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美參院外委會高票通過「台灣政策法案」　學者蘇紫雲曝3觀察重點

▲▼美國國會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國會示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

美國參議院外委會15日通過備受矚目的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），該法內容提高對台軍援，並淡化或刪除先前欲提升美台外交關係的條文。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪指出，該法案有3大觀察重點，一是仍須經過3個政治程序關卡，二是否決中共片面代表中國的論述，三是在軍事和安全方面，巧妙避開主權爭議，實質支持台灣強化自我防衛能力，另還有一個弦外之音：美國國會與行政部門態度一致，均認為2027年是中共犯台的高風險期。

「台灣政策法案」是由先前曾率團訪台的共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）、民主黨外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）兩人聯手提出，被視為自1979年《台灣關係法》以來，最全面重整美國對台政策的法案，而外委會今天通過的版本只有微幅修改，包括駐美代表處改名、美國在台協會（AIT）處長任命需參院通過等部分改爲建議性質等，該案未來還需要參眾兩院一致通過，才能交由總統拜登簽署。

蘇紫雲今天接受《ETtoday東森新聞雲》訪問表示，此次立法有3個觀察重點：第一，在立法時程上，美國的政治程序還有3個關卡，包括參議院全院表決、眾議院協商、完成總統簽署後才算立法完成，「按照現在華盛頓的氛圍，通過不是太難的事情」，且儘管11月適逢期中選舉，然而因美國國會不是全面改選，不會有太大的干擾。

蘇紫雲分析，第二個觀察重點是，此次外委會通過的微調版「台灣政策法案」，仍然保留否決中共片面代表中國的論述，這符合美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）先前的論述，認為中共片面扭曲聯合國大會第2758號決議，且認為中方「一中原則」並不是美方的「一中政策」（One-China Policy）。他表示，從美國國會的角度來看，因為有「One-China Policy」，因此當然也要有「Taiwan Policy」，這是該法案的前世今生。

蘇紫雲表示，第三個觀察重點在於軍事和安全部分，原本要求賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位的條文，被改為在軍備移轉上「以MNNA盟友同等方式對待台灣」，巧妙的避開台灣主權爭議；另該法不僅保留未來4年（2023年至2026年）提供台灣45億美元（約新台幣1410億元）外國軍事融資資金，還指明是無償的軍事援助，並加碼第5年提供20億美元，其中藏著弦外之音：美國國會與行政部門態度一致，均認為2027年是中共犯台的高風險期。

蘇紫雲指出，該法支持台灣強化自我防衛能力，有關於不對稱作戰方面的具體論述，第一次公開在美國行政部門及國會的論述中納入長程精準飛彈相關論述，這代表若是法案通過，台灣將有資格取得可以做源頭打擊的長程反制飛彈。他預測指，包括海馬斯系統的射程達500公里的新型「精準打擊飛彈」（Precision Strike Missile，PrSM），及射程長達900公里的AGM-158飛彈，將有機會打破行政部門的制約。

綜合以上3大觀察重點，蘇紫雲表示，今天美國參院通過的微調版「台灣政策法案」，可以說以軍事安全為底子，代表處更名等主權相關條文為面子，對台灣來說，不管如何都是贏家了，不需要過度詮釋。他補充，此次提案立法的參議員可說是美國國會的「老虎隊」，若是立法成功，將可望抑制住行政部門對於台灣軍售議題，可能會採取比較謹小慎微的態度，將行政干預降到最低。

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
1女7男無碼照曝光！北市公布酒駕累犯　她「酒測值1.16」
國道警性侵15歲少年　3長官被害慘！「局長自請處分」
吳宗憲狠批《婚禮歌手》抄襲！　黃子佼火速反擊
台南嬤失蹤「喝泥水苦撐5天」才剛獲救！　今疑熱衰竭猝逝
iPhone「神機已無殘值」！果粉刷一排：服役中
快訊／27歲警官公廁性侵少年被羈押！　懲處出爐
「我在修理人！」南投命案兇嫌交保　死者繼父：司法就是這麼爛
浩子罕火大變臉！一席話「改變國宴御廚」：以為我在錄節目嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨轟柯文哲發敬老愛心660元　「7年仇恨值比陳時中還高！」

賴清德從政至今救8人　飛到國外差點又變「賴醫生」

吳子嘉預測陳時中策略　黃珊珊：不覺得免治馬桶、盜圖可獲年輕票

被蔣萬安批評改變人設　黃珊珊暗諷：我的出生「從不攀附他人」

被控冒用名義挺林佳龍！李威爾提告　點名藍營「梗圖汙衊」

侯友宜發言人批賴清德「別學壞」　莫靠抹黑搶救林佳龍選情

選戰「3個告別」　徐定禎喊：翻轉苗栗，下架國民黨！

被藍營點名擋疫苗　沈榮津「我不會去擋」：原廠只賣給政府

林佳龍不畏敵方陣營檢驗　盼侯友宜「別再躲在小雞後面」

陳時中狀況連連！專家直指「搶年輕族群失敗」：不斷累積負面印象

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

國民黨轟柯文哲發敬老愛心660元　「7年仇恨值比陳時中還高！」

賴清德從政至今救8人　飛到國外差點又變「賴醫生」

吳子嘉預測陳時中策略　黃珊珊：不覺得免治馬桶、盜圖可獲年輕票

被蔣萬安批評改變人設　黃珊珊暗諷：我的出生「從不攀附他人」

被控冒用名義挺林佳龍！李威爾提告　點名藍營「梗圖汙衊」

侯友宜發言人批賴清德「別學壞」　莫靠抹黑搶救林佳龍選情

選戰「3個告別」　徐定禎喊：翻轉苗栗，下架國民黨！

被藍營點名擋疫苗　沈榮津「我不會去擋」：原廠只賣給政府

林佳龍不畏敵方陣營檢驗　盼侯友宜「別再躲在小雞後面」

陳時中狀況連連！專家直指「搶年輕族群失敗」：不斷累積負面印象

國民黨轟柯文哲發敬老愛心660元　「7年仇恨值比陳時中還高！」

先探／超級美元風暴　台股應變計畫

女王國葬為國定假日！　英國麥當勞宣布「所有門市」暫停營業

37歲實現財富自由　雷軍登央視自曝：18歲就立志影響全世界

賴清德從政至今救8人　飛到國外差點又變「賴醫生」

吳子嘉預測陳時中策略　黃珊珊：不覺得免治馬桶、盜圖可獲年輕票

華爾街變心！蘋果狂吸5700億空頭重押　取代特斯拉

陸公告9月遊戲版號名單　騰訊、網易終於過審但無大作

千萬房「頭期房貸自己扛」惹怒女友！他傻眼：氣什麼　網卻秒懂

桃園雲豹驚傳兩大將掛傷號　跨聯盟邀請賽剩9人應戰

女星「床邊男友視角」邪惡曝光　只穿內衣...頂雪乳翹臀辣爆

政治熱門新聞

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

兵役恐延為一年！前立委：這批第一個中

周玉蔻警告蔣孝嚴：約束好你那沒出息的兒子！　蔣萬安競辦回應了

快訊／民眾身體不適　賴清德追上救護車關心

酸阿中盜圖自己也被抓包　徐巧芯深夜回應

政大男廁驚見陳時中凝視！學生抬頭崩潰

快訊／傳郭台銘被逼簽「不選總統切結書」　總統府：沒聽說過

快訊／周玉蔻嗆「公布蔣孝嚴當年開房間醜聞」！　蔣萬安回應了

恩恩爸嘆全家不敢住新北！侯友宜回應了

北市要發660元　柯文哲證實了

王定宇再被挖泡麵、魚丸湯、鹹酥雞全都盜圖

內部民調曝「侯友宜支持度剩48％」　林佳龍：低於45％我有可能贏

郭台銘曾簽「不參選總統切結書」？　永齡執行長劉宥彤當時這樣說

徐巧芯「涼麵蒸餃照」被控盜圖　她酸：刪文裝沒事？

更多熱門

相關新聞

「台灣政策法案」微調是指標　學者：象徵性條文挑戰陸底線

「台灣政策法案」微調是指標　學者：象徵性條文挑戰陸底線

美國參議院外委會15日通過備受矚目的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），該案是自1979年《台灣關係法》以來，最全面重整美國對台政策的法案。對此，政大國際關係研究中心兼任研究員嚴震生受訪指出，未來全院投票時是否修正部分條文，淡化台灣主權色彩是觀察指標，他預判關於駐美代表處更名內容應該不會通過，因為對美方來說，有些象徵性的條文對於台灣沒有實質幫助，反而會挑戰中國大陸的底線。

台灣第二季房價僅漲8.4％　全球排名第30名仍屬後段班

台灣第二季房價僅漲8.4％　全球排名第30名仍屬後段班

美中鬥下取雙贏　兩岸也能取雙贏

美中鬥下取雙贏　兩岸也能取雙贏

美參院外委會通過「台灣政策法案」　外交部感謝

美參院外委會通過「台灣政策法案」　外交部感謝

美參院外委會通過「最挺台法案」

美參院外委會通過「最挺台法案」

關鍵字：

美國台灣

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

比特犬激戰豪豬！全身插滿百根刺「穿心奪命」亡

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

快訊／金曲歌王爆出軌20歲嫩妹　首現身「認離婚」：是前妻了！

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

26歲男星消失8年在跑外送

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面