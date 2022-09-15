美參院外委會高票通過「台灣政策法案」　學者蘇紫雲曝3觀察重點

▲美國國會示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

美國參議院外委會15日通過備受矚目的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），該法內容提高對台軍援，並淡化或刪除先前欲提升美台外交關係的條文。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪指出，該法案有3大觀察重點，一是仍須經過3個政治程序關卡，二是否決中共片面代表中國的論述，三是在軍事和安全方面，巧妙避開主權爭議，實質支持台灣強化自我防衛能力，另還有一個弦外之音：美國國會與行政部門態度一致，均認為2027年是中共犯台的高風險期。

「台灣政策法案」是由先前曾率團訪台的共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）、民主黨外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）兩人聯手提出，被視為自1979年《台灣關係法》以來，最全面重整美國對台政策的法案，而外委會今天通過的版本只有微幅修改，包括駐美代表處改名、美國在台協會（AIT）處長任命需參院通過等部分改爲建議性質等，該案未來還需要參眾兩院一致通過，才能交由總統拜登簽署。

蘇紫雲今天接受《ETtoday東森新聞雲》訪問表示，此次立法有3個觀察重點：第一，在立法時程上，美國的政治程序還有3個關卡，包括參議院全院表決、眾議院協商、完成總統簽署後才算立法完成，「按照現在華盛頓的氛圍，通過不是太難的事情」，且儘管11月適逢期中選舉，然而因美國國會不是全面改選，不會有太大的干擾。

蘇紫雲分析，第二個觀察重點是，此次外委會通過的微調版「台灣政策法案」，仍然保留否決中共片面代表中國的論述，這符合美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）先前的論述，認為中共片面扭曲聯合國大會第2758號決議，且認為中方「一中原則」並不是美方的「一中政策」（One-China Policy）。他表示，從美國國會的角度來看，因為有「One-China Policy」，因此當然也要有「Taiwan Policy」，這是該法案的前世今生。

蘇紫雲表示，第三個觀察重點在於軍事和安全部分，原本要求賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位的條文，被改為在軍備移轉上「以MNNA盟友同等方式對待台灣」，巧妙的避開台灣主權爭議；另該法不僅保留未來4年（2023年至2026年）提供台灣45億美元（約新台幣1410億元）外國軍事融資資金，還指明是無償的軍事援助，並加碼第5年提供20億美元，其中藏著弦外之音：美國國會與行政部門態度一致，均認為2027年是中共犯台的高風險期。

蘇紫雲指出，該法支持台灣強化自我防衛能力，有關於不對稱作戰方面的具體論述，第一次公開在美國行政部門及國會的論述中納入長程精準飛彈相關論述，這代表若是法案通過，台灣將有資格取得可以做源頭打擊的長程反制飛彈。他預測指，包括海馬斯系統的射程達500公里的新型「精準打擊飛彈」（Precision Strike Missile，PrSM），及射程長達900公里的AGM-158飛彈，將有機會打破行政部門的制約。

綜合以上3大觀察重點，蘇紫雲表示，今天美國參院通過的微調版「台灣政策法案」，可以說以軍事安全為底子，代表處更名等主權相關條文為面子，對台灣來說，不管如何都是贏家了，不需要過度詮釋。他補充，此次提案立法的參議員可說是美國國會的「老虎隊」，若是立法成功，將可望抑制住行政部門對於台灣軍售議題，可能會採取比較謹小慎微的態度，將行政干預降到最低。