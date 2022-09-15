「台灣政策法案」微調是指標　學者嚴震生：象徵性條文挑戰陸底線

▲美國國會山莊示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

美國參議院外委會15日通過備受矚目的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），該案是自1979年《台灣關係法》以來，最全面重整美國對台政策的法案。對此，政大國際關係研究中心兼任研究員嚴震生受訪指出，未來全院投票時是否修正部分條文，淡化台灣主權色彩是觀察指標，他預判關於駐美代表處更名內容應該不會通過，因為對美方來說，有些象徵性的條文對於台灣沒有實質幫助，反而會挑戰中國大陸的底線。

「台灣政策法案」是由先前曾率團訪台的共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）、民主黨外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）兩人聯手提出，外委會今天通過的版本只有微幅修改，包括駐美代表處改名、美國在台協會（AIT）處長任命需參院通過等部分改爲建議性質等，該案未來還需要參眾兩院一致通過，才能交由總統拜登簽署。

嚴震生今天接受《ETtoday東森新媒體》訪問指出，初審通過的「台灣政策法案」有3個重要修正：第一，原條文規定AIT處長任命程序須經過參院，形同比照大使，但初審條文改為建議性質；第二，移除賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位的條文，改為「以北約盟友同等方式對待台灣」，沖淡了台灣主權的色彩；第三，對於中國大陸最不能接受的駐美代表處改名，改為要求行政部門與台灣協商，如此一來行政部門行使裁量權，就不一定會同意更名。

嚴震生分析，兩黨22位參議員組成的外委會，以17票贊成、5票反對的高票通過「台灣政策法案」，反對者中有4位民主黨籍、1位共和黨籍，多數投下反對票者都點出反對從「戰略模糊」走向「戰略清晰」的態度，例如投下反對票的參議員馬基（Edward Markey）近日才訪台，他長期對台灣友善，也是台灣連線的成員，他認為美國最大的利益是台灣安全、不與中國發生衝突，然而「台灣政策法案」無法達成這個目標，反而挑釁意味濃厚，無法真正保障台灣人民的安全。

對於未來立法進程，嚴震生表示，此次初審版本已經參考白宮意見做了一些調整，預料未來送到全院投票仍然會有修正

，是否修正其他條文淡化台灣主權色彩是觀察指標，例如關於駐美代表處更名條文應不會通過，「我覺得就不必談了」；至於提供台灣45億美元（約新台幣1410億元）外國軍事融資資金等強化台灣防衛能力的條文內容，則獲得多數人同意，不會是太大的問題。

嚴震生也說，到底該法會不會引發中國大陸的強烈回應，要看未來美國國會是否修正法案內容，如同其中一位投下反對票的參議員講的，有些象徵性的條文對於台灣沒有實質幫助，反而會挑戰陸方底線，真正對台灣好的是加強台灣防衛能力、賣武器等內容。