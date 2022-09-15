美國通過「台灣政策法」　前綠委推測：將衝擊中美關係波及台灣

▲民進黨前立委郭正亮。（資料照／記者李鍾泉攝）

記者詹宜庭／台北報導

關於美國聯邦參議院外交委員會於美東時間14日審議通過「2022年台灣政策法案」(Taiwan Policy Act of 2022)，民進黨前立委郭正亮表示，中國大陸對台灣一定會有所動作，但主要還是衝擊中美關係，恐對美國有斷交邊緣的動作，且也會波及到台灣。

郭正亮14日接受節目《明亮看世界》受訪時表示，美國對台灣很著急，他們認為台灣對中國大陸實在是準備太慢，「當全世界都覺得你很危險，就只有台灣沒什麼感覺，所以他幫你急，無論軍事決策、規劃執行、年度評估美國全部都要介入，這有點把台灣當作屬地的感覺，不然怎麼會積極成這樣？我真的沒有看過美國對另一個國家做這樣的法律。」

郭正亮指出，雖然不否認台灣有聲援力量，但「2022年台灣政策法案」是美國通過的、始作俑者是美國，所以首要還是衝擊中美關係，「2022年台灣政策法案」等於顛覆中美聯合三公報，中美的建交基礎已經不見了，不見了理論上是要斷交，但他推測中國大陸不至於做出斷交的決策，只會有斷交邊緣的動作，且也會波及到台灣。

郭正亮進一步說明，中國大陸對台灣一定會有所動作，但主要對象還是美國，只是想讓美國知道，通過該法案只是害了台灣，或是認定台灣也參與其中。

至於台灣是否有空間表達對「2022年台灣政策法案」之態度，郭正亮表示，如果台灣直接表態「改名會造成各方面的困擾」，認為此時不宜可能就有機會；不過，台灣朝野各黨不可能講這種話，因為這是台灣政府目前最希望通過的法案，「美國要對台灣做實質承認，台灣哪一個政黨敢說不要？國民黨現在是在野黨不太可能反對，但黨內恐會有不同意見，但是我不認為主席朱立倫會反對。」