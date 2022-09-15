老婆懷3胎！豬肉販狂戰小三「每次都2次」　研究體位喊：妳爬上來的

▲高雄豬肉販偷吃小三被抓包，下場判賠正宮40萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名豬肉販趁正宮懷3寶時，偷吃服飾店小三被抓包，LINE中有不少露骨情慾對話，包括「每次都兩次」、「為什麼今天這麼敏感」、「第二次妳爬上來的」等，令正宮大受打擊，決定向丈夫、小三提告求償，日前判決出爐！

正宮主張，她2019年7月間正懷有第3胎，卻偶然發現丈夫搞外遇，小三當時為了粉飾太平，還簽下切結書，承諾斷絕這段不倫戀，若違反的話，要給她500萬元的精神賠償，沒想到事後正宮卻發現，小三竟特別幫丈夫準備一支「外遇專用手機」，不斷傳送鹹濕訊息。

正宮表示，小三明知她當時懷孕中，卻仍與丈夫相約雙人運動，並稱每次見面都做2次，而丈夫也不顧家庭的圓滿，對小三承諾會離婚，讓她心痛不已，決定向2人提告求償500萬元精神撫慰金。

人夫及小三則辯稱，2人簽下切結書後就沒有發生性行為了，還刪除之前的LINE好友、訊息，表示正宮提出的並不是簽切結書後的對話，也否認有外遇專用手機，且簽下切結書代表正宮已經原諒2人先前的行為，求償違約金500萬元實屬過高。

法院勘驗對話發現，內容包括「很想你」、「愛你」、「全身脫光」、「為什麼今天這麼敏感」、「太久沒做」、「你這麼愛從後面，你會比較敏感？」、「從後面好像很容易就會出來」、「受不了啊」、「每次都兩次」、「第二次妳爬上來的」等，認定2人侵犯正宮配偶權。

法院依法認定，正宮仍可向人夫與小三提告求償，審酌人夫目前正在賣豬肉，月入2萬5千元，小三經營服飾店，2019年收入9萬餘元，判2人應連帶賠償正宮40萬元精神撫慰金；至於正宮求償違約金的部分，由於她提供的是簽下切結書前的對話，對於是否在簽訂後仍持續不倫戀，證據仍不足，因此僅針對侵害配偶權部分判賠。