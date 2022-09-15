想坐小王「咚茲咚茲」！人妻嬌嗔：484我搖你不喜歡　夫綠炸提告

▲台中人妻傳訊抱怨男友人「都不給我上去搖」，讓丈夫看了氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一人夫發現跑外送的妻子小莉(化名)偷吃，不只傳訊給男友人阿傑(化名)撒嬌說「寶貝都不讓我在上面咚茲咚茲」、「寶貝都弄小蝌蚪給我」、「都不給我上去搖」等語，甚至凌晨到阿傑家過夜，讓人夫氣炸，對妻子和阿傑提告求償80萬。台中地院審理，認為人夫的配偶權遭侵害，判2人應連帶賠償18萬元。

判決書指出，人夫和妻子小莉於2014年結婚，婚後才5年，人夫就發現小莉和男友人阿傑在訊息中互稱「寶貝」、「北鼻」，2人不僅大聊性愛話題，小莉還傳只遮2點的上身照給阿傑。人夫質問小莉後，本來想相信她的解釋，自我安慰小莉只是和別的男人打打嘴砲而已，卻又發現小莉某日凌晨還到阿傑家過夜，終於讓他忍無可忍，告上法院向2人求償精神撫慰金80萬元，夫妻倆也於去年離婚。

全案審理時，小莉雖辯稱沒外遇，但法官查看她和阿傑的訊息，阿傑傳「我想插插」、「運動身體好」，小莉也嬌嗔「可是寶貝都不讓我在上面咚茲咚茲」、「寶貝都弄小蝌蚪給我」、「寶貝都不給我上去搖」，還擔心詢問「484我搖得你不喜歡」，讓阿傑安慰她「喜歡看北鼻搖，可是又好害羞喔」，訊息明顯談論性事。

不過法官認為，這些證據仍不足以證明小莉和阿傑確有發生性行為，但除了露骨對話，小莉由阿傑接送到他家過夜，並暱稱對方「寶貝」、「北鼻」、傳送私密照等互動屬實，已逾越男女正常社交往來分際，判2人應連帶給付人夫18萬元，全案還可上訴。