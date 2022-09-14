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歐美職場掀「無聲辭職」　拒絕無薪工作、下班後不接觸任何工作事項

文／Workworks職場人

一份長遠的工作除了要培養上進心、找尋工作動力之餘，對工作事務抱有熱情也是件不可或缺的要素，那麼職場人們有聽過「無聲辭職（quiet quitting）」嗎？無聲辭職也有人翻譯「在職離職、安靜離職」，過往印象中不論是公司裡的資深主管亦或是菜鳥新鮮人，辭職的種類停留在自願性離職與非自願性離職，究竟什麼是無聲辭職呢？跟著編輯的分享一起看下去吧！

▲無聲辭職影片（圖／翻攝自TikTok）

近期TikTok一名用戶發佈一段「無聲辭職」為題的影片，影片內容立刻引起廣大迴響，許多網友紛紛使用#quiet quitting的標籤分享自身的職場經歷，目前標籤已在TikTok上累積高達近千萬瀏覽量，更掀起美國職場「無聲辭職」的風潮！編輯看完每位用戶分享的影片，影片內容皆陳述抵抗加班文化、限制下班來電、每週工時不超過40小時等工作狀態（大家到底多奴XD）。

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究竟什麼是「無聲辭職」呢？簡單來說並不是直接遞出辭呈、帥氣走人，而是改用一種被動的工作心態，在上班時間內完成份內工作，絕不額外接受勞碌命的工作生活，就如同之前分享「Z世代5大工作價值觀」文章中提及：此世代的年輕職員工作心態較為被動，比起職場團隊或是企業雇主，年輕世代更為自己著想！

「領多少錢做多少工」相信這句話不少職場人常掛在嘴上，現代年輕人不想無酬勞、無條件將精力奉獻給公司，也拒絕在工作上精進自我，甚至漸漸降低工作熱忱，「無聲辭職」將這樣的想法實行，上班時間把份內工作完成，下班後不再接觸任何工作事項。

編輯身邊不少朋友皆抱持著「無聲辭職」的工作態度，只要工作加班一分鐘，即向上申請加班薪資、相關福利，甚至下班後拒接公司與客戶的來電，好奇職場人們對「無聲辭職」是什麼看法呢？歡迎跟編輯分享唷～

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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