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好市多優格「冒紅色點點」她刮掉繼續吃　網驚曝真相：快退！

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多優格出現紅點點。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多有販售一款「希臘式優格」，是很多會員的回購好物。就有一位女網友表示，她已經持續吃希臘式優格一年了，月初時又買了兩罐回家，但打開來卻發現罐身出現紅色點點，就在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片。結果，有網友馬上驚呼「別吃了！」要她趕快拿去退。

「科克蘭希臘優格持續吃一年了，第一次碰到。」這位女網友文中表示，她在9月2號買了希臘式優格，卻發現兩罐裡面都有紅色點點，就疑惑地貼出照片，「不知道是什麼？不過味道是很正常啦！所以心臟很大顆的刮掉紅色點點繼續吃。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO把紅點刮掉繼續吃。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到照片後，就有會員急忙勸阻，「這明顯已經汙染了，不要吃」、「雜菌！這時心臟不用這麼大顆」、「根據我做食品十幾年的經驗，是紅色黴菌，建議退貨」、「這已經被其他菌汙染了，只是不知道是大腸桿菌、球菌、還是發霉，整杯都不能吃喔」、「發霉啦不要吃，嚴重會有生命危險（認真的）」、「很多乳製品的黴菌都是粉紅色的。」

得知紅點點是什麼後，原PO就在留言處驚呼，「天啊！我已經吃完一桶了，謝謝大家，剩下的不敢吃了」，說她看完留言不敢再碰，還好家就住好市多旁邊，有馬上去退貨。許多人也紛紛留言，「第一次知道乳製品黴菌是紅色系列」、「長知識耶！原來是黴菌。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有會員也買到紅點優格。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO也提到，「我都放冰箱最裡面，第一桶買回來一打開就有粉紅點點了」，認為自己並沒有不當保存的問題。就有人猜測，「可能商場在任何運送過程中（受汙染），或是保存不當也有可能」、「也可能被人拿去逛街又放回去了，冰的我都最後拿、拿後面的然後馬上結帳裝保冰袋，直接回家趕快進冰箱。」

另外，不少會員則懷疑是這批優格的問題，「9/5高雄店購買，一開封也有紅色點點」、「我一樣長期吃這個優格，同一個週末買的優格也是第一次出現這個狀況，馬上就退了」、「我上週去買的也有欸！已經吃了一罐又一半了，目前人沒事」、「我也是買過很多次，上週買也是第一次遇到有粉紅點，不過我是開封兩三天出現的，它們都長在靠罐口的邊邊。」

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