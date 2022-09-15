好市多結帳「被逼做1件事」！她氣炸投訴　釣出苦主們：我也遇過

▲好市多無條件退貨是不少會員的最愛。（示意圖／記者劉維榛攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）一直以顧客至上聞名，不過今（15）日有民眾因「員工強迫推銷」而被惹毛。一名網友怒指，附卡還有1個月到期，卻在結帳時被店員「逼續卡」否則不結帳，讓她火大飆出「你再不給我結帳我投訴你」，店員才開始結帳，直言感覺很差，不少網友紛紛驚呼「我也遇過。」

一名女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，「去好事多購物多次，這次是讓我最不開心的一次」！她表示，附卡一個月後到期，這個月每次消費都會被問是否續卡，而自己也都客氣回覆由正卡決定，沒想到今日結帳時卻遭員工逼續卡，讓她有種被強迫推銷的感覺，非常不舒服。

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原PO抱怨，她把卡交給一名男員工準備結帳，對方收了卡卻直接拿出續卡單，要她填寫，「我不高興問：『你不結帳嗎』，他不回答我，只說要我寫馬上寫資料」，自己耐心解釋拿的是附卡，「正卡會決定是否續卡」，對方卻只回不論正卡附卡都能續卡，讓她怒氣直接大爆發，「我十分光火說就是不要續卡，你再不給我結帳我投訴你」，男員工才開始結帳。

最後原PO也透露，回家後仍然立刻打了投訴電話，「君子愛財取之有道，我了解服務員有績效獎金，但是不能強迫客人。」

網友紛紛力挺她的做法，「這種真的討厭」、「支持版主，沒道理被勒索」，還有不少人也都遇過相同情況，「我直接大聲問他 『請問這是結帳的SOP嗎？如果是的話，為何你沒有問前面那個人？』 一定要大聲到讓隔壁櫃檯，還有後面排隊的人都聽到」，也有人建議下次可以當場找主管處理。