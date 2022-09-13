開箱1999元美心月餅！終極苦主「切開內餡超崩潰」　1原因無法退貨

▲原PO切開美心月餅，質問「中間那個洞會不會太誇張？」（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多美心月餅連3殺，從2249元降到700元，讓買原價的人好崩潰！對此，一名終極苦主現身表示，他在8月28日購入，當時價格1999元，但這幾天才品嚐，結果內餡模樣與他想像中差很大，氣得他想退貨「功力不夠還是偷工減料？」文章曝光後也引來內行人解釋「流心月餅就是這樣啊！你去香港買也是一樣！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，8月底時買了一組（2盒）美心月餅，當時價格為2249元折扣250元，也就是1999元，其中一盒已送人，最近拆開來享用時，讓原PO看傻眼了。

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由於原PO家有另一款台灣品牌的月餅，讓他秒給負評直呼，「同樣是流心奶黃月餅，一顆百來元的東西，美心中間那個洞會不會太誇張，技術不好，功力不夠還是偷工減料？左邊的手X坊雖然蛋黃不多，至少內餡滿滿。」最後，原PO更無奈表示，「要不是我一盒已經送人，絕對拿去退貨！」

▲美心月餅連3殺，變成一組700元。（圖為嵌入／來源PPT）



文章曝光後，底下網友熱議，「還買到原價更氣，下殺799的」、「我的吃餅經驗：港澳製的月餅品質沒有台灣的（月餅）好」、「為了美心而美心，沒吃過半價嚐鮮可以啦，忠實顧客就暫且先免了，還是台南在地餅店的好吃」、「其實台灣的就很好吃了」、「還好貧窮限制了我的行動」。

另有網友則質疑，「拿糖心蛋跟鐵蛋比？」「感覺兩個根本長不一樣...你因為降價太多不爽硬要比，你要跟美心自己宣傳照比還比較有說服力」。

不過也有網友解釋，「我學烘焙的，流心月餅就是這樣啊！你去香港買也是一樣」、「流心月餅要加熱吃」、「內餡滿滿不代表好吃，美心流心好吃，好吃比較重要」、「比較像內餡因為放久了，被餅皮吸收了」、「其實你以為的流心，只是充滿油脂的內餡，放久了油被餅皮充分吸收 ，就只剩脫油的內餡跟更油的餅皮」、「我不確定美心的建議儲藏方式，我買香港另一品牌的，放冰箱才能放比較久，要吃再退冰加熱，買得時候也是有冷藏的狀態下拿給我，但看好市多的美心就直接放出來，那品質一定會有差」。

▼網友戰翻了！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

