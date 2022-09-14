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他許願好市多進這款月餅「真心好吃」！網友狂+1：終於有人發聲了

▲半島。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友激推半島月餅。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者鄭文晴／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）所販售的香港美心月餅近期話題不斷，不過有一名網友許願表示，因為疫情關係不能去香港，希望好市多能打通半島市場，進口奶黃小月餅，「這個月餅真的超好吃！」

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，看到大家都在分享美心月餅，以前常在香港溜達，真心覺得美心不好吃，比較起來更喜歡半島的奶黃小月餅，但礙於疫情關係不能去香港買，目前只有台灣半島精品有代理，一顆算下來200多，真的有點小貴。

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隨後他許願說，希望好市多高層去打通半島市場，「這個月餅真的超好吃，好市多大神，拜託了，看能不能談低價格進駐好市多！」

▲半島。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲半島月餅。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

不少半島愛好者激動表示，「終於等到有人講半島的了」、「奶皇月餅只吃半島的。真的好吃」、「半島奶黃小月餅超好吃，但漲價到兩年無法買下手，期盼好市多能賣」、「奶黃小月餅真的首推半島的呀」、「真的半島奶黃！還有茶口味的！好吃但真的好貴啊」、「唯一支持半島奶皇」、「真的只愛半島。」

也有不少網友說，「真心覺得美心不好吃喔。如果要吃港式月餅，我真的覺得「榮華」月餅比較好吃耶。希望以後costco能賣榮華月餅」、「不懂美心到底哪裡好吃」、「美心不好吃，只剩價格很厲害，半島的品質好很多」、「之前很愛吃美心，直到買了半島，才知道美心真的沒有很好吃。」

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