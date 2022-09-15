英女王駕崩「要通知蜜蜂」　否則恐招厄運懲罰！流傳百年傳統曝光

▲英國女王駕崩後，王宮裡的蜜蜂也被告知。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

英國多座王宮及皇家官邸設有養蜂場，出產蜂蜜做為御廚料理及慈善義賣用途。不過，根據一項流傳數百年的傳統，女王伊莉莎白二世駕崩後，皇家養蜂人也必須告知蜜蜂，否則可能招致厄運及懲罰，讓蜜蜂不再採蜜、亂螫養蜂人，甚至大量死亡。

79歲皇家養蜂人查普爾（John Chapple）接受《每日郵報》採訪時說，「按照傳統，有人去世時，你要去蜂箱前面禱告，然後繫上黑絲帶，而我使用的是有蝴蝶結的黑絲帶。」

查普爾9月9日也前往白金漢宮及克拉倫斯宮（Clarence House），悄聲將女王死訊告訴7個蜂箱的蜜蜂們，「你要敲敲每個蜂箱並說，『女主人過世了，但請你們不要離去。未來的主人會善待你們的。』」

▲英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）8日駕崩，享耆壽96歲。（圖／CFP）



在英國及歐洲，許多18或19世紀的雜誌、日記及畫作都有提及「告訴蜜蜂」（telling the bees）傳統，這種做法很可能來自凱爾特神話（Celtic mythology）。

在這個「迷信卻又有點可愛」的傳統中，蜜蜂被認為是人類與靈魂世界之間的橋樑，並與養蜂人擁有非常強烈的連結，應該被視為家人，在養蜂人經歷出生、死亡或結婚等人生大事時，也都必須被告知。若養蜂人家中有人去世，蜜蜂也要參與哀悼，用黑布覆蓋蜂箱，或在旁邊留下葬禮上的食物等等。

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