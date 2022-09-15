女王移靈西敏宮！王室子孫38分鐘步行陪伴　瞻仰人潮長達4.6公里

記者趙蔡州／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世8日逝世，靈柩於當地時間14日下午2時許以公開遊行的方式移靈西敏宮，過程中除了有皇家騎馬炮兵團、儀仗隊等武裝人員護衛外，查爾斯三世等王室成員則一路步行伴隨在靈柩旁，隊伍於14下午3時許抵達西敏宮，經短暫的追思彌撒後，於下午5點正式開放給民眾瞻仰。

▲女王靈柩移靈西敏宮，查爾斯三世等王室成員步行跟隨在後方。（圖／路透社）

根據英國BBC報導，女王靈柩14日下午2時22分啟程移靈，由皇家騎馬炮兵團、儀仗隊等武裝人員帶頭前進，而查爾斯三世、安妮公主、安德魯王子、愛德華王子、威廉王子、哈利王子等10名王室成員則一路步行伴隨在靈柩後方，其中安德魯王子、哈利王子因被拔軍銜，並未穿著軍裝。

王后卡蜜拉、威爾斯王妃凱薩琳、威塞克斯伯爵夫人蘇菲、薩塞克斯公爵夫人梅根等女性王室成員則乘車前往西敏宮。

女王靈柩移動過程中，路上會有閲兵儀式，沿途兩旁也設有公眾區，民眾可以在街上夾道告別女王。與此同時，海德公園將在女王移靈途中鳴槍，大笨鐘也將敲響鐘聲向女王致敬，而倫敦皇家公園則會設置大銀幕，全程直播女王靈柩移靈的過程。

整個遊行過程大約38分鐘，女王靈柩當地時間14日下午3時抵達西敏宮後，由坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）帶領進行簡短追思彌撒，直到14日下午5點開放（台灣時間9月15日凌晨0時）正式開放給民眾瞻仰，直到19日清晨結束。

▼女王靈柩移靈西敏宮，未來4天放開民眾瞻仰。（圖／路透社）

英國政府日前宣布，民眾入內憑弔必須接受機場規格的安全檢查，且不得穿著具政治或侵犯意味字眼的服飾。

英國政府14日下午5點20分統計，排隊瞻仰女王靈柩的人潮長達2.9英里（約4.6公里），沿線設置至少500個流動廁所，附近許多商家也紛紛延長營業時間，方便民眾購買食物和飲料。

倫敦交通局表示，由於各地民眾湧入倫敦向女王致敬，倫敦的交通系統正面臨巨大壓力。

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