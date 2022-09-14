石門水庫狂灌「近8萬噸水」！雙颱雨量喝飽飽　它僅增1%尷尬了

▲石門水庫受颱風影響幾近滿水位。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

軒嵐諾颱風、梅花颱風接連從台灣本島東北方海面掃過，為全台帶來豐沛雨量，全台有11座主要水庫蓄水量達95%以上，其中石門水庫與翡翠水庫過去3天蓄水率分別提升40和13個百分點，是這波降雨受惠最大者，水利署預估中部以北地區在年底前將不缺水，不過南部曾文水庫入庫量僅1%，目前蓄水率為53.6%，估計正常用水只能供應至11月底。

根據水利署水情資訊資訊顯示，鯉魚潭水庫和湖山水庫蓄水量達100%；接下來依序為寶山第二水庫（99.9%）、南化水庫（99.7%）、仁義潭水庫（99.6%）、永和山水庫（99.1%）、明德水庫（98.1%）、石門水庫、德基水庫同為97.5%、日月潭水庫（97.3%）、翡翠水庫（95.7%）。

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▲水庫水位與水情燈號圖。（圖／NCDR，點圖可放大，下同）

其餘蓄水量低於95%水庫分別為阿公店水庫（88.7%）、牡丹水庫（71.9%）、烏山頭水庫（62.5%）、曾文水庫（53.6%）以及新山水庫（41.7%），5座水庫中有4座位於南部（新山水庫位於基隆市），除阿公店水庫和牡丹水庫為藍燈「水情正常」外，其餘3者目前都為綠燈「水情提醒」狀態。

從過去3天水庫入流量圖可見，梅花颱風帶來的降雨主要挹注苗栗以北的水庫，受益最大的為石門水庫蓄水率增加40個百分點，進補7927萬噸水，翡翠水庫則增加13%蓄水率，進補4375萬噸水。水利署預估，中部以北地區在年底前，民生用水與工業用水不虞匱乏，但呼籲民眾仍要愛惜水資源。

▲水庫入流量估計圖。

不過，南部水庫則未在這次颱風獲得大量挹注，主要進水都是靠午後對流，台南曾文水庫過去3天僅增加1%蓄水率，進補610萬噸水，高雄阿公店水庫和屏東牡丹水庫則只分別進補6萬噸和11萬噸水，增加蓄水率不到1%。

針對全台規模最大的曾文水庫目前蓄水率僅53.6%，南水局表示，將持續實施以川流水為優先運用的水源調配措施，並以現階段水情狀況評估用水，極力蓄存水庫水源，預估仍可穩定供應民生產業用水至11月底，但也籲請民眾持續節約用水。

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