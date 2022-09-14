　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輕颱南瑪都形成　鄭明典分享3颱共舞雲圖「去年也發生過」

文／中央社

輕颱南瑪都於今天凌晨形成，氣象局長鄭明典今天分享衛星雲圖，並表示在太平洋上同時出現3個颱風；根據氣象局資料，最近一次3颱共舞是去年的第9至11號颱風盧碧、銀河及妮妲。

中央氣象局今天發布輕颱南瑪都生成訊息，目前中心位置約位於台北東方1880公里的海面上，預測將向西北朝日本南方海面前進，短期內對台灣沒有直接影響。

氣象局長鄭明典今天在臉書（Facebook）分享衛星雲圖，表示目前太平洋地區有3個颱風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼9月14日太平洋地區有 3 個颱風。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲太平洋地區有3個颱風。（圖／翻攝鄭明典臉書）

根據氣象局資料，目前在海面上包含第12號颱風梅花，約在台北東北方330公里海面上；今天凌晨增強為中度颱風的第13號颱風莫柏，約在台北東方4070公里海面上；加上甫形成的第14號颱風南瑪都，在太平洋上呈3颱共舞的畫面。

根據氣象局資料，2021年包含第9號颱風盧碧、第10號颱風銀河及第11號颱風妮妲曾同時存在；若再往回推，2016年8月西北太平洋上也曾出現3颱共舞情況，在24小時內形成蒲公英、獅子山及圓規3颱，其中蒲公英及獅子山也曾發生藤原效應，最後獅子山甚至影響日本北海道。

鄭明典提到，第12號颱風梅花，路徑上正對著上海接近中，對流又增強，颱風結構又變緊實起來，對錢塘江口周邊地區會有很大威脅。

（圖／氣象局）

▲西太平洋目前有3個颱風並存（圖／氣象局提供）

天氣風險管理公司總經理彭啟明今天在臉書表示，中颱梅花加速遠離，昨晚到今晨仍有些殘存水氣，北部仍有短暫雨，但已在趨緩中，可以期待這幾天放晴天氣。

至於今年第14號颱風南瑪都，彭啟明說，預估未來移動路徑將受日本附近的太平洋高壓勢力引導，往西轉西北移動，在本週末通過琉球海域，後續北轉進入東海，依目前預報對台灣無直接影響。

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►新品下殺$3990！360度輕量無線手持吸塵器超好用　附豪華配件組

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
新台幣重貶「1族群嗨爆」　網喊35元不遠：躺著賺好爽
快可出國了！　指揮中心通過「出入境團客指引」
法官陳伯均探路墜谷亡　跑山獸曝「1關鍵錯誤」釀悲劇
「請君舔嚐」S2O奶酒妹身分起底！　同行女孩「妹妹感染」
驚悚畫面曝！重機新生高架追撞倒地　慘遭2車夾擊再輾過
「南瑪都」週末可能轉中颱！　南墜「靠近台灣」機率上升
快訊／周玉蔻電台被放「不明包裹」！　內容物曝光
法官墜百米深谷亡！妻小接噩耗　親友不捨祝願R.I.P.

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快可出國了！指揮中心通過「出入境團客指引」　邊境解封後廢禁團令

台師大9／28歡慶百歲生日　邀全球17萬校友回母校巡禮

「兩鐵旅遊列車」10／21首航！配頂級公路車　1.39萬起「首發快滿」

不甩教育部！5成高中未落實早自習新制　學生控：還拿來考試

輕颱南瑪都形成　鄭明典分享3颱共舞雲圖「去年也發生過」

快訊／本土續破4萬？中秋後高峰何時到　指揮中心14:00說明

「南瑪都」週末可能轉中颱！南墜「靠近台灣」機率上升中

自煮一碗海鮮粥「食材花460元」！他挺阿堂喊不貴　底下吵翻了

長榮航空「加值精選餐」　機上餐換購名廚美饌！每班限量20套

南投女嘴角長「消不掉的痘痘」　醫一看不對勁...竟是惡性腫瘤

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

周興哲《月亮代表我的心》過中秋　新加坡翻唱孫燕姿、林俊傑經典

快可出國了！指揮中心通過「出入境團客指引」　邊境解封後廢禁團令

台師大9／28歡慶百歲生日　邀全球17萬校友回母校巡禮

「兩鐵旅遊列車」10／21首航！配頂級公路車　1.39萬起「首發快滿」

不甩教育部！5成高中未落實早自習新制　學生控：還拿來考試

輕颱南瑪都形成　鄭明典分享3颱共舞雲圖「去年也發生過」

快訊／本土續破4萬？中秋後高峰何時到　指揮中心14:00說明

「南瑪都」週末可能轉中颱！南墜「靠近台灣」機率上升中

自煮一碗海鮮粥「食材花460元」！他挺阿堂喊不貴　底下吵翻了

長榮航空「加值精選餐」　機上餐換購名廚美饌！每班限量20套

南投女嘴角長「消不掉的痘痘」　醫一看不對勁...竟是惡性腫瘤

iOS 16「APP下黑一塊」果粉崩潰喊醜！他供1招解　2步驟就完成

被質疑採激烈鎮暴拘提鄭南榕　侯友宜：尊重所有人的言論

掮客拉歐洲王儲背書兜售疫苗　陳時中：很多都是國際上的行騙

創新高！英國女王最後飛行「全球500萬人追蹤」　破裴洛西訪台紀錄

「我想O你」男室友傳訊離婚婦　烙人狠心打死他！6煞判刑

鄭南榕女兒要真相　民團籲侯友宜道歉：平庸也不該邪惡

侯友宜因鄭南榕案被林佳龍、綠營批　國民黨團：這些人矇著眼故意抹黑

歐錦賽成NBA「球星墳場」　3巨頭僅剩唐西奇力拚4強

新台幣重貶「1族群嗨爆了」　網喊35元不遠：躺著賺好爽

快可出國了！指揮中心通過「出入境團客指引」　邊境解封後廢禁團令

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

生活熱門新聞

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

婚禮到不了「找媽媽妹妹代打」　新娘見1幕傻爆眼

快訊／09：35規模5.3地震！　最大震度4級

1.4萬人重複感染　一張圖懂標準

台灣選美佳麗被阻上台　原因曝光

市場賣冰棒「1枝1元」！他結帳聽價格傻了

梅花甩尾大雨北台　南瑪都恐明誕生

廖老大加盟店遭負評灌爆！業者：心好累

工地妹「彎腰攪水泥」3萬人朝聖　夜晚狂野真面目曝光

快訊／09：35地牛翻身　初判震度3級以上

「中秋烤全鱷」爆紅！　代價、口感曝光

今年首次三颱共舞　最新衛星照曝

更多熱門

相關新聞

南瑪都可能轉中颱！近台灣機率增

南瑪都可能轉中颱！近台灣機率增

今年第十四號颱風「南瑪都」生成，中央氣象局表示，南瑪都有機會在下週日、週一間增強為中度颱風，目前預估不會對台灣造成影響。不過氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急指出，南瑪都「靠近台灣的機率上升中」，路徑還會持續修正。

梅花直衝浙江　上海繩索綁飛機

梅花直衝浙江　上海繩索綁飛機

南瑪都下墜球近台？關鍵時間曝　1圖看各國路徑

南瑪都下墜球近台？關鍵時間曝　1圖看各國路徑

今年首次三颱共舞　最新衛星照曝

今年首次三颱共舞　最新衛星照曝

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

關鍵字：

颱風三颱共舞

讀者迴響

熱門新聞

直擊温昇豪深夜進女星家「靠他肩上黏緊緊」

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「被牠活活打死」

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

網轟「販毒詐騙惡劣至極」　鳳梨認：一直都在彌補

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

快訊／找到了！北院法官登山失聯　今晨尋獲遺體

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

王瞳手戴婚戒「裝艾成骨灰」！原訂大馬婚禮一個人啟程

5款iPhone舊機更新iOS 16　電池續航大提升

超級護妻3大星座男！Top 1永遠挺老婆

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面