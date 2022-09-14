南瑪都「下墜球」近台？關鍵時間曝　1圖看各國路徑

▲最新歐洲系集模式模擬南瑪都路徑。（圖／翻攝賈新興YouTube）

記者陳俊宏／台北報導

南瑪都可能「下墜球」靠近台灣？最新各國模擬路徑出爐！中央氣象局表示，第14號颱風「南瑪都」今天（14日）凌晨2時生成。對此，氣象專家賈新興提醒，根據最新歐洲系集模式資料，下周二、下周三南瑪都好像有從北邊掉下來南邊機率，下周二、下周三要開始注意。

▼最新各國模式模擬南瑪都路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）



[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興說，最新歐洲系集模式資料有很大變化，南瑪都最大機率仍跑去琉球，但後期下周二、下周三好像有從北邊掉下來南邊，有1、2成的機率，當然這超過6、7天的模擬，還要再觀察。

賈新興也分享各國模式最新模擬指出，各國預報未來第3、4天差不多都到琉球附近，但第5天之後就變化比較大，要觀察南瑪都後期移動趨勢，是不是有可能像歐洲模式資料跑來南邊，時間點差不多在下周二、下周三要開始注意。

對於南瑪都未來動向，中央氣象局預報員趙竑受訪提到，預估將往日本偏南方海面前進，依這路徑來看，對台灣不會有什麼影響，而它將持續發展，未來強度有機來到輕颱上限至中颱等級。



▼目前西北太平洋上有梅花颱風、南瑪都颱風和莫柏颱風（由左至右）。（圖／氣象局）



▼氣象局最新南瑪都路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

