獨／霸氣慶生！3億車隊載女神買手搖飲　大牛前導「炸街」＋Ghost

▲台中被稱為《柒柒女神》直播主生日，超跑加名貴車輛組成車隊，帶她繞市區還買飲料 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／台中報導

台中人霸氣！台中一名直播主《柒柒女神》生日，為了幫她慶生，一名超跑租賃公司的老闆力挺，一口氣出了9部超貴名車，其中除了有超跑像是藍寶堅尼的大牛之外，還有3台勞斯萊斯Ghost，總共9台車價加起來超過3億，另外還有好幾部改裝的音響車、電子花車一起組成慶生車隊，繞行台中市吸引不少眼球。

台中知名女直播主《柒柒女神》生日，為了力挺她，一家超跑租賃公司的老闆一口氣找來9台超跑組車隊，就在12日晚間八點出發繞行台中市區，而9部超跑車隊的首輛，是藍寶堅尼的LP700，3台勞斯萊斯Ghost，然後法拉利2台488跟458，賓士的2台，另外還有一台Lexus LM，車價加起來超過3億。

▲藍寶堅尼LP700的鍘刀式車門。（圖／記者吳奕靖攝）

▲勞斯萊斯Ghost 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲勞斯萊斯Ghost，馬車式開門 。（圖／記者吳奕靖攝）

9部名貴車輛當中，最貴的應該是藍寶堅尼的LP700，鍘刀式開門，車價為3500萬元，選擇這部車當引導車，主要就是看準它引擎聲浪足以炸街，另外萊斯萊斯的Ghost，是馬車式開門，星空頂，豪華尊榮感十足，儀式感做好做滿，滿滿霸氣，友鑽超跑租賃公司的人員Shebly說這是老闆贊助的車隊，主要為了柒柒女神的生日派對，要載著她繞行台中市區。

慶生車隊不只有9台名貴車輛，後面還有音響改裝車跟電子鋼管車，車內的喇叭放送音樂，跟在名貴車輛的後頭繞行，所到之處簡直就是「最靚的」。同時為了實現柒柒女神的生日願望，他們還載著女神前往一家飲料店購買飲料，整排車隊儀式感做好做滿，更是滿滿霸氣，讓看到的人都覺得非常驚訝，另外不只是有「車隊」，台中一家知名24小時的美髮店《Virus Hair Salon 24H》也贊助力挺妝髮，讓柒柒女神下車時，民眾不是拿手機起來拍照，就是竊竊私語，成功營造話題。

▲音響改裝車隊。（圖／記者吳奕靖攝）