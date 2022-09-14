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社會 社會焦點 保障人權

黃喉貂化身Q版吉祥物　調查局「查查」亮相！象徵團隊作戰

記者黃哲民／台北報導

法務部調查局為了宣導維護國家安全、防制境外勢力滲透，今年特別將台灣特有種黃喉貂打造成調查局Q版吉祥物「查查」，並委託破百萬訂閱的知識型YouTube頻道「臺灣吧」，製作系列宣傳動畫共3部，期望加入吸睛元素，讓嚴肅的國安概念生動起來，調查局局長王俊力強調，黃喉貂會合作狩獵體型比自己大的獵物，就如同調查官善於團體作戰，共同對抗違法亂紀的邪惡勢力。

▲▼調查局以黃喉貂Q版吉祥物「查查」拍片亮相記者會，調查局局長王俊力與一級主管和來賓到場互動 。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局以黃喉貂為造型的Q版吉祥物「查查」（右）亮相，調查局局長王俊力（右二）與國防部政治作戰局少將副局長陳育琳（左二）共同合影，左一為YouTube頻道「台灣吧」原生角色「黑啤」 。（圖／記者黃哲民攝）

黃喉貂被暱稱為最萌殺手，是台灣特殊亞種，特徵是脖子上有一圈黃色的毛皮，就像戴著一條黃色領巾。黃喉貂雖然體型小，但是狩獵的本領高強，並且擅長團體作戰，能夠合力圍捕體型比自己大好幾倍的獵物，尤其是山羌，所以黃喉貂別名又稱「羌仔虎」、「黃葉貓」。

▲▼調查局以台灣特有黃喉貂為造型的Q版吉祥物「查查」。（圖／調查局提供）

▲調查局以台灣特有黃喉貂為造型的Q版吉祥物「查查」。（圖／調查局提供）

調查局看中黃喉貂團隊作戰習性，符合調查局辦案所需要的團隊精神，因此以黃喉貂原型打造調查局Q版吉祥物，命名為「查查」，今年並委請知識型YouTube頻道「臺灣吧」，製作共3部國安系列動畫，主題分別為《防制滲透》、《選舉查察》及《資通安全》，「台灣吧」原生角色中，以台灣黑熊為造型的人氣角色「黑啤」，也在動畫裡扮演「查查」的辦案助手。

前2部動畫日前已上傳YouTube公開播放，調查局今下午舉辦記者會介紹這3部系列動畫，還安排「查查」與「黑啤」人偶現身會場，與調查局局長王俊力玩搶答遊戲，王俊力數度輕拍人偶，感覺非常滿意吉祥物造型，而「台灣吧」負責人蕭宇辰肯定「查查應該是全國公務機關最萌吉祥物之一，王俊力聽了也開心猛點頭。

▲▼調查局以黃喉貂Q版吉祥物「查查」拍片亮相記者會，調查局局長王俊力與一級主管和來賓到場互動 。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局局長王俊力（左）數度輕拍吉祥物「查查」人偶，感覺很滿意 。（圖／記者黃哲民攝）

王俊力表示，選擇黃喉貂做為調查局的吉祥物，是因為黃喉貂不是軟趴趴的動物，「就像我們的調查官，平常的時候很可愛也很討喜，不過一旦遇上違法亂紀、破壞國家安全的事件發生時，調查官們就會團結合作起來，和邪惡的勢力相抗衡，絕不手軟，就像黃喉貂合力狩獵一樣」，也希望加入吸睛元素後，能讓嚴肅的國安概念生動起來。

▲▼調查局以黃喉貂Q版吉祥物「查查」拍片亮相記者會，調查局局長王俊力與一級主管和來賓到場互動 。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局以黃喉貂Q版吉祥物「查查」拍片宣導守護國家安全，調查局局長王俊力與一級主管和來賓到場互動 。（圖／記者黃哲民攝）

對於年底九合一公職選舉的查察工作，王俊力說，買票方式除了現金、送禮，也有利用第三方支付或虛擬貨幣的新型態，還有化身網路賭博企圖賄選或影響選舉，以及利用人頭帳號散布假訊息，更重要的是要防範境外勢力介入年底選舉，也確實發現已有境外勢力的假帳號開始活動跡象，只要發現不法，一定偵辦到底。

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