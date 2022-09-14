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大陸 大陸焦點 特派現場

一瓶汽水有232種配料！大陸網友吐槽：元素週期表都沒它齊全

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▲這款氣泡水標榜含有232種配料。（圖／翻攝自微博）

記者鄭文晴／綜合報導

大陸近日一款含有232種配料的酵素氣泡水引發熱議，該款汽水在宣傳中宣稱採用日本ISDG品牌核心綜合酵素粉，擁有「每晚入睡更輕鬆」、「提升夜間能量的消耗」等功能，火速引發大陸網友熱議，吐槽「元素週期表都沒它齊全」。

據大陸官媒《環球網》報導，該款氣泡水名為「ISDG×茉汽酵素氣泡水葡萄味（汽水）」，與他牌飲料配料表相比，這款氣泡水的配料表幾乎佔據瓶身整面。從紅橘、甜橙、草莓、獼猴桃等水果，到白蘿蔔、西紅柿、黃瓜、西葫蘆等蔬菜，再到小茴香、紅辣椒、花椒等香料，多達232種配料一應俱全。讓網友們紛紛感慨，「感覺像喝下了一整個菜市場」、「元素週期表都沒它齊全」。

這款氣泡水的出品公司宣稱，裡面新增的是一種含有232種植物元素的酵素粉，並不是真的添加了232種植物，這份配料表實際上是「配料的配料表」。

▲馮雷喝了以後覺得只是葡萄汁味道。（圖／翻攝自抖音／馮雷）

▲大陸演員馮雷喝了以後覺得只是葡萄汁味道。（圖／翻攝自抖音／馮雷）

根據大陸《食品標識管理規定》，配料清單中各種配料應該按照生產加工食品時加入量的遞減順序進行標註，對於複合配料在配料表中應如何標示，《食品安全國家標準預包裝食品標籤通則》分三種情形進行規定，其中「如果直接加入食品中的複合配料已有國家標準、行業標準或地方標準，並且其加入量小於食品總量的25%，則不需要標示覆合配料的原始配料」。

就這款氣泡水而言，其新增的酵素粉有《食用植物酵素》、《酵素產品分類導則》等行業標準，且500毫升的飲料僅新增2.5毫克，遠遠低於25%，完全不需要標示出酵素粉的配料。

企業不厭其煩地一一列出酵素粉的232種植物元素，透過這份200多項的配料表，推特該企業只是想給產品樹立營養全面的形象，營造「一次補充232種植物元素」的錯覺。

專家則指出，市場上的酵素產品或者水果酵素，酵素含量都非常低，就算喝上一公斤的水果酵素，獲得的總蛋白質還不如吃一箇中等大小的蘋果。該氣泡水出品公司也坦言，產品新增酵素不帶有功效，對風味也沒有影響。

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