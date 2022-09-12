她買奶茶＋芋圓要求分裝　見「飲料未全滿」暴怒公審店家

▲網友買奶茶加芋圓，要求芋圓另外裝，結果奶茶入手只有400cc，氣得大罵店家「偷工減料」。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書「爆料公社」抱怨，她日前到某冷飲店買奶茶加芋圓，其中芋圓另外裝在自備盒子中，不料拿到飲品時她卻發現，700cc的杯子中只有裝了400cc的奶茶，讓她非常不滿，大罵店家根本「偷工減料」，不過貼文一出反遭網友一致批評「想拗飲料就說」、「貪小便宜被打臉」。

原PO在爆料公社表示，她日前到某連鎖冷飲店買飲料，表示要買奶茶加芋圓，但芋圓想分開裝在自備盒子，店員原本不同意，經過溝通後才說好，結果當她拿到飲品時，竟然只有400cc的奶茶及另外裝的100多公克芋圓，氣得她立刻質問店員「我點的是大杯的奶茶，你怎麼才給我400cc」。

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店員一聽立刻回答「要扣掉芋圓的份量」，但這個說法讓她完全無法接受，直呼「偷工減料這麼正大光明，我覺得真的非常不可思議，這樣買飲料加料的人真的是傻瓜，大家覺得這樣的扣減方式合理嗎？」

▼原PO事後自己量重量，發現芋圓只有約100多公克。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO貼文一出反遭網友一致批評，有人說「你就拿杯子倒看看會不會滿，不會滿再來叫」、「自以為小聰明，以為自備盒子裝芋圓就能多些飲料，結果店家SOP流程上都有容量」、「不然你以為加料，是給你滿杯飲品外加芋圓嗎，已經不知道要說什麼了，只能說店家很倒楣」。

也有人說「飲料店賣出的單位就是一杯幾cc，基本不會讓你可以另外買料自己裝，你要加芋圓，就是買400cc飲料和質量等於300cc的芋圓啊，店員沒錯」、「100多公克芋圓放杯裡，就會佔300cc位置啊，你想拗飲料可以直接說」、「笑死，想貪小便宜被打臉了齁」。

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