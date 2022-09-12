　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她買奶茶＋芋圓要求分裝　見「飲料未全滿」暴怒公審店家

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲網友買奶茶加芋圓，要求芋圓另外裝，結果奶茶入手只有400cc，氣得大罵店家「偷工減料」。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書「爆料公社」抱怨，她日前到某冷飲店買奶茶加芋圓，其中芋圓另外裝在自備盒子中，不料拿到飲品時她卻發現，700cc的杯子中只有裝了400cc的奶茶，讓她非常不滿，大罵店家根本「偷工減料」，不過貼文一出反遭網友一致批評「想拗飲料就說」、「貪小便宜被打臉」。

原PO在爆料公社表示，她日前到某連鎖冷飲店買飲料，表示要買奶茶加芋圓，但芋圓想分開裝在自備盒子，店員原本不同意，經過溝通後才說好，結果當她拿到飲品時，竟然只有400cc的奶茶及另外裝的100多公克芋圓，氣得她立刻質問店員「我點的是大杯的奶茶，你怎麼才給我400cc」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

店員一聽立刻回答「要扣掉芋圓的份量」，但這個說法讓她完全無法接受，直呼「偷工減料這麼正大光明，我覺得真的非常不可思議，這樣買飲料加料的人真的是傻瓜，大家覺得這樣的扣減方式合理嗎？」

▼原PO事後自己量重量，發現芋圓只有約100多公克。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼拿鐵加料芋圓「但芋圓要另外放盒子」，她指控店家「偷工減料」飲料沒裝滿杯。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO貼文一出反遭網友一致批評，有人說「你就拿杯子倒看看會不會滿，不會滿再來叫」、「自以為小聰明，以為自備盒子裝芋圓就能多些飲料，結果店家SOP流程上都有容量」、「不然你以為加料，是給你滿杯飲品外加芋圓嗎，已經不知道要說什麼了，只能說店家很倒楣」。

也有人說「飲料店賣出的單位就是一杯幾cc，基本不會讓你可以另外買料自己裝，你要加芋圓，就是買400cc飲料和質量等於300cc的芋圓啊，店員沒錯」、「100多公克芋圓放杯裡，就會佔300cc位置啊，你想拗飲料可以直接說」、「笑死，想貪小便宜被打臉了齁」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►糖果色「兒童相機」功能超強大才1299元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
獨／24歲男騎重機上國4「離奇墜橋亡」　車停路肩人消失
李易峰曾說「最寶貝的東西是貞操」　網：啪啪打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她買奶茶＋芋圓要求分裝　見「飲料未全滿」暴怒公審店家

Live／梅花外圍環流炸雨彈！氣象局深夜說明　最新路徑曝

烏來五重溪瀑布山洪暴發！「泥水狂灌」道路險遭吞沒　驚人畫面曝

梅花颱風只經過！台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

台灣超商無極限！他見整面「新設專區」傻眼：還以為是超市

快訊／梅花颱風現在「最接近台灣」！13日雨彈繼續炸　解除海警時間曝

LIVE／梅花外圍環流雨彈續炸！10縣市豪雨特報　氣象局最新說明

文總首辦文化營隊「解密萬華」！免玩團康、免分組寫報告網喊讚

準公婆逼婚前懷孕　「能生」才考慮婚事！妹子患1病求救：怎麼辦

全球公認神作！研究日本10大悲劇英雄　作者也是三島由紀夫摯友

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

烤肉引惡火奪祖孫3命！　女衝2樓救公嬤雙親悲痛

許老三又偷玩媽媽手機「洩她張嘴睡照」　小S還遭光腳踩頭..氣喊：壞掉了！

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

她買奶茶＋芋圓要求分裝　見「飲料未全滿」暴怒公審店家

Live／梅花外圍環流炸雨彈！氣象局深夜說明　最新路徑曝

烏來五重溪瀑布山洪暴發！「泥水狂灌」道路險遭吞沒　驚人畫面曝

梅花颱風只經過！台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

台灣超商無極限！他見整面「新設專區」傻眼：還以為是超市

快訊／梅花颱風現在「最接近台灣」！13日雨彈繼續炸　解除海警時間曝

LIVE／梅花外圍環流雨彈續炸！10縣市豪雨特報　氣象局最新說明

文總首辦文化營隊「解密萬華」！免玩團康、免分組寫報告網喊讚

準公婆逼婚前懷孕　「能生」才考慮婚事！妹子患1病求救：怎麼辦

全球公認神作！研究日本10大悲劇英雄　作者也是三島由紀夫摯友

胡智為抗龍守護台南主場　鋼龍今年沒輸過統一

爸爸交代要加油　陳佳樂選「8」有原因

前勇士連霸成員再添美洲盃銅牌　豪哥前隊友米克斯告別賽場

李易峰前女友被酸「蹭熱度、網紅臉」！　氣炸回擊：整容怎麼了？

威廉王子領地總價361億　威爾斯親王變「英國大地主」

石齊平／美國懲罰中國也傷了自己　美元霸權能撐多久

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

相關新聞

姓「阮」買飲料　見店員1字她驚：誤會大了

姓「阮」買飲料　見店員1字她驚：誤會大了

「今天開開心心去買了飲料。」一位姓阮的女網友日前去買飲品，點餐時有跟店員報了姓氏。拿到飲料後，她一開始沒注意到杯身上的字樣，後來仔細一看店員寫的姓氏，瞬間覺得哭笑不得，便在Dcard的有趣板發文，「欸不是，這誤會太大了」，意外引發熱論。

小家飲料店怎生存？　網曝3優勢：一堆人買

小家飲料店怎生存？　網曝3優勢：一堆人買

飲料成分竟有232種！　男星好奇喝一口吐感想

飲料成分竟有232種！　男星好奇喝一口吐感想

廖老大直播「勾纏闆娘」！健身工廠回應

廖老大直播「勾纏闆娘」！健身工廠回應

超商獨家「棉被奶蓋飲品」限時79折喝

超商獨家「棉被奶蓋飲品」限時79折喝

關鍵字：

手搖杯飲料加料

讀者迴響

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面