盤子才逛夜市！他怨「3樣小吃扯噴500元」　人潮狂湧1處：根本屌打

▲原PO久久沒逛夜市，發現小吃價格貴爆。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

夜市已從銅板美食變「紙鈔美食」？一名網友抱怨，久久沒逛夜市，怎料小吃價格漲很大，「霜淇淋一支要50元、魷魚100變120元...一進去不花個200至300元出不來！」文章曝光後，有網友也傻眼分享，在夜市買必吃美食，「三樣破500元：地瓜球、鹹水雞、大腸包小腸，真的恐怖」。

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「夜市小吃也漲太凶了吧，不想再逛了」為標題抱怨，因疫情爆炸後，睽違半年才去逛台中的旱溪夜市，怎料價格讓他吃不下去，「疫情前去轉了一圈，哇靠～之前就很貴了，現在更貴！」

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原PO皺眉表示，「霜淇淋一支要50元、魷魚100變120元...之前就很貴了，現在又都漲個1成到2成。」原PO也痛批，「那些騙錢的遊戲、貴死人的小吃，要吃...我找店家路邊攤就好，何必去夜市？一進去不花個200至300元出不來，以後誰還想逛夜市啊 ？」

▲有網友直呼，看過魷魚一串要價180元。（示意圖／記者劉維榛攝）



文章曝光後，網友也同感直呼「每次去夜市吃花要200元，台灣東西便宜已經是歷史了」、「帶家人或是帶女朋友去逛逛，單純買食物就免了，還不如去有店面的買還更便宜」、「以前是便宜小確幸，現在又貴又不衛生」、「我早就不去夜市，不如去逛百貨吃餐廳，花的錢差不多」、「銅板美食變紙鈔美食」、「基本上已經不去夜市了，一家人隨便吃就破千元」、「現在的物價...傻了才去夜市當盤子」、「逛百貨吃美食街，屌打夜市」。

一票網友也分享各種小吃價格，並感慨真的回不去了，「章魚燒50、沙威瑪70，根本就吃不飽耶」、「排骨酥150元，小小一包含骨頭」、「三樣破500元：地瓜球、鹹水雞、大腸包小腸，真的恐怖」、「有看過夜市烤魷魚180元，size一般般，真的吃不起」、「夜市基底茶賣30元，無糖去冰比店面還難喝」、「烤玉米一支150元嚇死人」、「蚵仔煎80元，蚵仔3顆剩下都小白菜高麗」、「鐵板麵+雞腿，夜市160元，但現在雞腿便當頂多賣120元，我也不懂夜市是在貴X小」。

不過也有網友反酸，「基本工資都漲那麼多了，夜市漲會很過份嗎」、「吃米不知道米價的年輕人」、「就不要去，讓房東降租吧」、「經濟最好，吃不起自己要檢討」、「可憐啊，你還是在家好了」。

▼網友直呼，寧願去百貨或餐廳消費，還有冷氣吹。（圖／翻攝PTT）